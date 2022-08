Egyre több szórakozóhelyen használnak úgynevezett repoharakat, vagyis nem eldobható, hanem visszaváltható műanyag poharakat, amelyek azonban nem betétdíjasok, tehát pénz helyett műanyag korongot, „tokent” adnak a visszavitt pohárért. Ennek a rendszernek néhány előnye és számos hátránya is van, és már egy Facebook-csoportot is létrehoztak azok, akik szerint az utóbbiak vannak túlsúlyban.

Fotó: Lovas Laura

A visszaváltható poharakkal több vállalat foglalkozik Magyarországon, viszont a legismertebb a Cup Revolution megoldása. A cég négyszáz forintért kínálja termékeit, ezt azonban nem betétdíjként fizetik meg a vendégek, hanem meg kell venni a poharat. Ha a poharat visszaviszi valaki, akkor megkapja érte az említett zsetont, amelyet a rendszerben részt vevő szórakozóhelyeken lehet beváltani, de csak egy meghatározott ideig, utána a zseton elveszti az értékét.

A Cup Revolution azt állítja honlapján, hogy a visszaváltható poharak használatával 80 százalékkal csökkenthető a rendezvények és vendéglátóhelyek hulladéktermelése. Ráadásul, mivel a termékeket Magyarországon gyártják, a szállításból fakadó szén-dioxid-kibocsátásuk is kevesebb, és még a hazai munkaerőpiacot is támogatják – mondják. Ellenben

sokan elégedetlenek a tokenekre cserélhető poharakkal, néhányan közülük létre is hozták a Stop Repohár Token nevű Facebook-csoportot.

A csoportban megfogalmazott állítások némelyike a Cup Revolution (CR) kommunikációért felelős munkatársa szerint sérti a cég jó hírnévhez való jogát.

„Mivel jelen nyilvános csoport előző bejegyzéseiben és kommentjeiben, valamint a CR közösségi nyilvános felületein is előfordultak olyan törvénysértő megnyilvánulások, amelyekben a fentiek teljesültek, ezért most itt húznánk egy vonalat, ami szerint a felhasználók tekintetében az eddigiektől eltekintve ugyan, de a jövőben ezekkel a megnyilvánulásokkal kapcsolatban a zéró tolerancia elvét követjük. A hasonló hibába esett médiumoknak és politikai szervezeteknek természetesen számolniuk kell a korábbiakra vonatkozóan is a lehetséges jogkövetkezményekkel” – írja csoportban Molnár Péter, a Cup Revolution kommunikációért felelős munkatársa.

