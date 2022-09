Kitehetik a renitens cég szűrét a pesti tőzsdéről Az MNB bő fél éve célvizsgálatot folytat a SET Group Nyrt.-nél a nyilvános közzétételek megalapozottságát áttekintve, azonban a kibocsátó hónapok óta nem teljesíti a felügyelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét. A jegybank emiatt kétszer már eljárási bírságot szabott ki, s szükség esetén kész akár a legsúlyosabb szankció alkalmazására is, ha a – jelenleg is tőzsdei felfüggesztés alatt álló – kibocsátó továbbra is akadályozza az MNB törvényes vizsgálatát.