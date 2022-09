Évtizedes múltja van már annak a kormányzati tervnek, amely a nemzeti tulajdon részarányának növelését tűzte ki célul. Az elmúlt években jellemzően az energia-, a bank- és a médiaszektorban történtek látványos lépések ennek érdekében, de a napokban bejelentett Vodafone-vásárlás is ebbe a sorba illeszkedik. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az InfoRádiónak augusztus végén adott interjúban pedig azt is világossá tette, hogy

a kabinet nem tett le nagyszabású terve folytatásáról.

A már említett energetika, pénzintézeti szféra és média mellett az építőipar területén elért eredményekről is elismerően nyilatkozott ebből a szempontból – bár a bankok száma szerinte még mindig túl magas –, viszont a biztosítókról, az élelmiszer-kiskereskedelmi szektorról, valamint az építőipari alapanyagok piacáról azt mondta, messze vannak még a célok elérésétől.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A magyar gazdaság már megérett arra, hogy az a profit, amely termelődik egyes ilyen stratégiai üzletágakban, itthon maradjon, a külföldi tulajdonos ne vigye ki

– fogalmazott Nagy Márton.

Gazdaságpolitikai fordulat

A nemzeti tulajdon részarányának a 2010-es kormányváltás után elhatározott növelése

egy igazi gazdaságpolitikai fordulat volt,

hiszen a szocialista kormányok alatt épp egy ezzel ellenkező gyakorlat érvényesült: állami cégeket privatizáltak, a vállalatok pedig nemritkán külföldi érdekeltségbe kerültek – mondta a VG-nek a Nézőpont Intézet elemzője, Talabér Krisztián. Szerinte ez nem is stratégiai, sokkal inkább kényszerlépés volt, amelyre az elhibázott költségvetési politika miatt volt szükség.

A jelenlegi – ciklusokon átívelő – irányvonal pozitív hozadéka, hogy

kiszámíthatóbbá és biztosabbá válik a munkakörnyezet a munkavállalók számára (például gazdasági nehézségek esetén nem biztos, hogy a vállalat azonnal az elbocsátásokkal járó kivonulás mellett dönt),

csökken a gazdaság kiszolgáltatottsága a külföldi tőkének,

gyorsabbá és kikényszeríthetőbbé válik a piaci szabályozás,

és elkerülhetővé válik, hogy külföldi nagyvállalatok kartellt alkossanak, és együttes monopóliumként működjenek

– sorolta a szakértő, kiemelve, hogy így a nyereség nem távozik az országból. Ha pedig az állam maga is résztulajdonos, akkor az adóbevételek mellett megtermelt profitot újra eloszthatja a költségvetés részeként az általa preferált célokra.

A profitábilis cégekben való állami szerepvállalás egy win-win szituáció

– értékelt.

Energetika, bankok, média

Talabér Krisztián arról is beszélt, hogy a kormány a célkitűzés elérése érdekében igyekszik a hatályos szabályozásokat a mindenkori magyar érdekekhez illeszteni, és akár állami felvásárlásokkal helyzetbe hozni a magyar cégeket a kiemelt szektorokban.

A nemzeti tulajdon arányának növelése elsőként az energiaszektorban volt látványos: az állam visszavásárolta az oroszoktól a Mol-részvények 25 százalékát, és a magyarországi gáztározók is újra magyar kézbe kerültek, ahogyan a gáz-, a villany-, valamint a vízszolgáltatók is. Ezek kezelésére és összehangolására létrejött az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt., amelyet ma már Nemzeti Közművek név alatt ismerhetünk.

Az utóbbi száz százalékban magyar tulajdon, azaz a projekt ezen részeleme sikernek értékelhető, s épp ez az év mutatja meg, mekkora jelentősége van annak, hogy egy energiaválság közepette nincs kiszolgáltatva a lakossági és ipari energiaszükséglet a külföldi piaci szereplőknek

– hívta fel a figyelmet.

A bankszektorban és a médiában is számottevő átalakulásoknak lehettünk szemtanúi az utóbbi évtizedben. Az előbbire jó példa lehet a banki takarékszövetkezetek egyesítése, majd ezekből a Takarékbank Zrt. létrehozása, a folyamat a Magyar Bankholding Zrt. tagbankjainak 2023-as bankfúziójában fog kiteljesedni. A média esetében szintén jócskán növekedett a hazai tulajdon aránya: a megyei napilapok például újra hazai tulajdonba kerültek,

így végre elkerülhetővé vált, hogy a külföldi tulajdonosok befolyásnövelő politikai és gazdasági céljaikra használják fel Magyarország megyéinek sajtótermékeit

– mondta.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A folytatás garantált

Az említett három területen 2022-ben tehát már arról beszélhetünk, hogy az 50 százalékot is meghaladja a hazai tulajdon részaránya, a következő évek pedig biztosan arról fognak szólni, hogy a kormány a gazdasági körülményeket figyelembe véve keresni fogja a további terjeszkedési lehetőségeket. Felkészül az építőipari alapanyagok gyártása, az élelmiszer-kiskereskedelem, a biztosítói és a távközlési szektor

– fejtette ki a Nézőpont Intézet elemzője.

A távközléssel kapcsolatban a Vodafone Magyarország megvásárlásáról úgy fogalmazott: az egy puzzledarab a kirakóban. De vannak egyéb célok is, mint például a Liszt Ferenc repülőtér megvásárlása, még ha most a háborús válság miatt átmenetileg ez le is került a napirendről. Összegzése szerint a tulajdoni részarányok átalakulásának évtizedes eredménye nem lehet kevesebb, mint hogy mindennek következményeként kialakuljon egy erős, nemzeti tőkésosztály.