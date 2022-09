Jelenleg az egészségügyünk betegségügy. Az lenne a jó, ha a megelőzésre is tudnánk fókuszálni, ám ez az egészségügy teljesítőképességétől, a szakszemélyzet létszámától is függ, amiben nem állunk olyan jól. Természetesen kell ehhez az az orvosi attitűd is, hogy rákérdezünk a beteg függőségére, és a rövid orvos-beteg találkozó alkalmával nem csak az aktuális probléma kerül szóba