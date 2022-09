A közeljövőben arra számítunk, hogy a nem teljesítők száma elkerülhetetlenül növekedni fog, mind az élő hiteleknél és szolgáltatásoknál, mind pedig a lejárt követelések között

– mondta Bódizs Kornél, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének (Makisz) elnöke. Hozzátette, hogy ez a környezet ideális lesz a követelésvásárlással foglalkozó vállalkozásoknak, hiszen egyre több lesz a megvásárolható portfólió a bankoknál, közüzemi szolgáltatóknál és a telefontársaságoknál.

A követelésvásárló azonban elsősorban a konjunktúrában érdekelt, hiszen a gazdasági növekedés, a növekvő bérek és vásárlóerő közvetlenül kihat a bevételeire

– mondta Bódizs Kornél.

Fotó: Shutterstock

A gazdasági környezet az inflációval, az emelkedő kamatokkal és a növekvő költségekkel együtt a vállalati és a lakossági körben is nehézségeket fog okozni. A nyári hónapok után elmondható, hogy összeért a felkészülési idő és a magas árak miatti nyomás. Egyes vállalkozások azt fontolgatják, hogy felhagynak a gazdasági tevékenységükkel, mások tartalékolnak és költségeket optimalizálnak, de vannak olyanok is, amelyek sodródnak az eseményekkel. Az árak emelkedése épp a mindenkit érintő területeken a legerősebb, az alapvető szolgáltatások, a rezsi, a posta, az üzemanyag, az élelmiszerek, a kamatok terén.

A kisebb cégek előnye lehet, hogy a rugalmasságukból kifolyólag talán jobban tudnak alkalmazkodni a változó körülményekhez,

ugyanakkor korlátozottabbak a finanszírozási lehetőségeik.

Míg egy mikro-, kis- vagy középvállalkozás sokkal kevésbé függetleníthető a tulajdonosától, illetve az ő vagyoni helyzetétől, forrásbevonási képességétől, addig egy nagyvállalatnak, egy multinak teljesen mások a finanszírozási lehetőségei

– részletezte Bódizs Kornél.

Hozzátette, hogy az egészen nagy cégek például anyavállalati finanszírozásból is meg tudják oldani az átmeneti likviditási nehézségeket. Természetesen a forrásköltség egy olyan tétel, amely viszont mérlegelésre kényszeríti a külföldi tulajdonosokat is. A szakember szerint oda fogják allokálni a forrásokat, ahol a legnagyobb hozamot tudják elérni.

A járvány után beindultak a kilakoltatások

A bírósági végrehajtások leggyakoribb okai évek óta változatlanok.

Ezek az okok magánszemélyeknél a kártérítés, közüzemi díjak, telefontartozások, gyermektartásdíj, csökkenő mértékben a banki tartozások.

A cégeknél, különösen a kkv-szektorban, az adóhátralékok és szintén a banki tartozások a meghatározók.

Egy kérdésre válaszolva a Makisz elnöke elmondta, hogy eddig, a járvány ideje alatt is folytak bírósági eljárások, illetve bírósági végrehajtási eljárások. Azonban egy nagy különbség volt az elmúlt két és fél évben. A Covid-járvány következtében korlátozások jelentek meg ebben a szegmensben, nem lehetett ingatlanra végrehajtási eljárást vezetni. Ez az eszköz tehát nem állt a hitelezők és a végrehajtók rendelkezésére, így például nem lehetett árverést kitűzni, vagy nem lehetett ingatlant birtokba adni. Ez egy elég erős korlátozás volt, és nyilván azt az ügyhátralékot, ami felhalmozódott az elmúlt néhány évben, most le kell dolgozni. Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy mire egy ügy, egy lejárt tartozás eljut az ingatlanárverés szakaszába, addig évek telnek el, és ez a lejárt ügyeknek csak töredékét, ezrelékben is nehezen kifejezhető hányadát érinti. Tehát amikor valakinek keletkezik egy lejárt tartozása, az nem azzal kezdődik, hogy kilakoltatják az ingatlanából.

Bódizs Kornél nagyon fontosnak tartja, hogy két dolgot nem szabad elfelejteni. Az egyik, hogy egy működő gazdaságban egy banknak, követeléskezelőnek soha nem célja a minél nagyobb ingatlanállomány megszerzése és az adósok kilakoltatása. A másik, hogy egy követeléskezelőnek az a feladata és célja, hogy az adós körülményeit mérlegelve, vele kapcsolatot tartva közös megoldást találjon a helyzetre.

Én azt tanácsolom, hogy akit ez a veszély fenyeget, az elsősorban keresse meg a hitelezőjét, legyen az bank, faktorcég vagy szolgáltató, és kérdezze meg, hogy milyen lehetőségei vannak a kölcsönösen előnyös rendezésre

– emelte ki Bódizs Kornél.

A Makisz azt is tanácsolja, hogy az érintettek, amennyire csak tehetik, hozzák előre a lejárt tartozások rendezését, hiszen olyan befektetés ez, amely a később még jobban megugró kamatoktól, költségektől és a végrehajtástól is megkíméli őket.