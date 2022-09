Egy vadonatúj, magyar gyártmányú autóbuszmodellt, a Kravtex-Kühne Csoport Credobus Econell 12 Next típusú járművét teszteli Győr helyi és elővárosi vonalain 2022. szeptember 16–21. között a Volánbusz – derül ki a közlekedési vállalat pénteki közleményéből. A tesztautóbusz a társaság honlapján elérhető menetrend szerint közlekedik.

Fotó: Credobus

A közlemény szerint

a Volánbusz szeretne a hazai buszgyártás szereplőivel együttműködve innovatív tudásközponttá alakulni, és az új járműtípusok fejlesztését is segítené.

Ennek keretében 2022. szeptember 1-jétől 26-ig az érdi és Érd környéki viszonylatokon zajlik egy Solaris Urbino 15 LE Electric típusú, tisztán elektromos meghajtású autóbusz tesztüzeme, szeptember 16-tól 21-ig pedig a Kravtex-Kühne Csoport új járműtípusát, a Credobus Econell 12 Next autóbuszt próbálhatják ki a Volánbusz utasai és szakemberei.

A Győrben próbautakra induló Credobus Econell 12 Next típust a Volánbusz népligeti autóbusz-állomásán mutatták be, alig pár nappal ezelőtt, augusztus 31-én. A dízelüzemű járművet szeptember 16–18. között Győr elővárosi vonalain próbálhatják ki az utasok, az autóbusz Bábolna, Bőny, Mezőörs, Rábapatona és Rétalap településeket is érinti, majd szeptember 19–21. között a győri helyi vonalakon lesz üzemben.

A buszon 43 ülő- és 40 állóhely mellett USB-töltők, ultraszéles utasinformációs monitor, full LED-világítás és nagy teljesítményű, antivirális klíma is helyet kapott, az utóbbi a koronavírus-fertőzés kockázatát is csökkenti.

A járműnek alacsony a tömege, ezért más buszokhoz képest évente több mint 4000 literrel kevesebb üzemanyagot igényel, és mintegy 10 tonna szén-dioxid kibocsátástól mentesíti a légkört.

A Volánbusz csaknem hatezer darabos járműállományának több mint egyharmada a Kravtex megbízható, korszerű autóbuszaiból áll. A társaság örömmel teszteli a hazai járműgyártó legújabb technológiai fejlesztéseit, és reméli, hogy a jövőben további Credobusokkal bővítheti állományát.