Nem múlik el olyan gyorsan a gazdasági válság, amilyen hirtelen jött – mondta a VG Podcastnak a Concorde privátbanki, üzletfejlesztési igazgatója. Nagy Bertalan szerint

az energiaárak emelkedése sokkolja a háztartásokat, és cégek tömegei nem tudják majd fizetni a megugró rezsiszámlákat.

A családi pénztárcákat egyelőre „csak” a majd 20 százalékos infláció tépázza, a háztartások még nem igazán szembesültek az egekig szökő energiaárakkal.

A helyzet egyik legnagyobb vesztese a vendéglátó- és szállodaipar lehet, a szektorban borítékolni lehet a csődhullámot.

Ez – lévén élőmunka-igényes ágazatról van szó – jó néhány család megélhetését is veszélyezteti majd. Összességében a szakértő úgy látja, hogy most még munkaerőhiány van a gazdaság egészében, de ez szemvillanás alatt növekvő munkanélküliségbe csap át. Az is bizonyos, hogy a háztartásoknak át kell alakítaniuk a fogyasztási szokásaikat, és 2023 egy nehéz évként írja majd be magát a történelemkönyvekbe.