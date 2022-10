Egyelőre a félelmek konkrétabbak, mint a történések a turizmusban

Összekevert bűvöskockához hasonlít most az ingatlanpiac, ezen belül a szállodabefektetési szegmens is. Időre van szükség ahhoz is, hogy legalább egy színsort kirakjanak a játékosok, és mindenki felismerje és elfogadja az új játékszabályokat. Máris egyértelmű, hogy egyes meglévő ingatlantípusok esetén, különösen a kevéssé korszerűeknél nem az eladók, hanem a vevők áraznak, akik potenciálisan az eladókkal fizettetik meg az elmaradt felújítások költségét.

2 órája | Szerző: Sándor Tünde

Nagyon nehéz év jön, nagyon nehéz bármit is prognosztizálni a turisztikai befektetési piacon, hiszen még arról sem sok derült ki, hogy miként reagál a változó helyzetre a kínálat és hogy viselkedik majd a potenciális kereslet, vagyis maguk a vendégek - rajzolta fel a bizonytalan piaci hangulat hátterét a VG-nek Hegedűs Attila, a PROPHEX Europe Consulting ügyvezetője. A szállodabefektetési piaci szakértő szerint a kulcskérdés az árazás lesz, mert vevő mindig volt és lesz, kérdés, milyen áron. Egyelőre a félelmek konkrétabbak, mint a történések, bár sorra jönnek a hírek szállodák és turisztikai attrakciók, fürdők, múzeumok téli kényszerpihenőjéről. Ugyanakkor a turisztikai ágazat nem fog megélni féléves szezonokból, nem lehet csak a fűtésszezonon kívül üzemelő szálláshelyekből és szolgáltatásokból bevételt és profitot realizálni, kulcskérdéssé lépett elő az energiahatékonyság minden ingatlantípusban. A hatékonytalan és korszerűtlen hotelek mellett tehát következő körben azok a hotelek veszíthetnek a legtöbbet az értékükből, amelyek egy-egy adott attrakcióra épültek, és amelyek forgalmát meghatározza, hogy nyitva van-e a közeli gyógyfürdő, tömegeket mozgató attrakció vagy sem. Utóbbi esetben nem lesz vendégforgalmuk, vagyis a nyitvatartásuk rezsiáraktól függetlenül vonzerő hiányában kérdőjelessé válhat. Kívülről úgy tűnhet, tehát, hogy a lakáspiaci trendekhez hasonlóan az eladókkal fizettetik majd meg a vevők az el nem végzett felújítások és a hatékonytalanság megfordításának költségét a szállodai kategóriában is. Aligha kerül majd ugyanannyiba valaha is az áram és a gáz, mint eddig, ezért szinte már csak az energetikai beruházások mentén lehet eljutni egy tervezhető jövőképig - figyelmeztet a befektetési tanácsadó társaság vezetője. Fotó: Kallus György/Világgazdaság A kivitelezői piacon érzékelhető volt egy lassulás már eddig is, ez nem most kezdődött, már egy éve voltak jelei - teszi hozzá Hegedűs Attila. Mindig előszor a tervezői piac, aztán a mélyépítői piac szűkül, majd a szerkezetépítés, és szakipari munkák, mindez pedig láncban vonul végig az egész vertikumon. Az is látszott már tavaly, hogy a Növekedési Hitelprogrammal az extra jó hitelek korszakának vége lesz, majd ezt tetézte az ukrajnai háború által is felgyorsított recessziós helyzet. Hirtelen minden összekeveredett, mint egy (kocsmai) tömegverekedésben, ahol egyenként kell kibogozni a résztvevőket, majd végigmenni a kifogások és hipotézisek sokaságán, hogy megtaláljuk a probléma forrását és a megoldást. Az elmúlt 10 évben folyamatosan arról beszélgetünk, mikor áll meg az ingatlanárak növekedése, mégsem történt meg ez, pedig nagyon sokan vártak, hogy ez megtörténjen és egy vevők által dominált helyzet alakuljon ki - emlékeztet a szakértő. A “kényszereladásos” kivárásokkal párhuzamosan azonban a fejlesztői piac megy tovább, a karaván halad: a ciklikusság bele van kódolva a hosszú távú gondolkodásba a folyamatokat mindig tovább lendíti, hogy a kivitelezők, a fejlesztők, a hitel és a piac helyenként egymásra talál, és újabb projektek, fejlesztések és tranzakciók születnek. Ami az elmúlt két évet illeti, a piac, különösen a szabadidős piac meg újraéledt: pandémia első évében például megállt az élet, de tavaly nyáron és most is tele van a pesti belváros turistával, nyáron pedig minden magyar, aki csak tehette, miután kinyaralta magát itthon 2021-ben, elrohant a tengerpartokra, pedig tudta, hogy jönnek a nehéz idők. Fotó: Kallus György/Világgazdaság Most makroszinten is hasonló történik, még pezseg az élet, még tele vannak a vendéglői teraszok, még újabb rendezvényeket foglalnak a cégek, mert van büdzséjük minderre, de azt senki sem tudja, mi lesz, ha az alapfenntartás (munkavégzés, és az otthoni élet azaz a rezsi) megtöbbszöröződik. Összefoglalva: mindeközben láthatóan van pénz a piacon, vannak tőkeerős cégek, akikről még nem tudni, hogy befektetésre költenek, munkahelymegőrzésre, vagy hibernálják magukat. Szezonális működésre, időszakos turizmusra, azaz vendéglátásra és vendégfogadásra átállni országos szinten nem lehet, és nem érdeke összességében senkinek. A befektetői logika érzelemmentes, ezért is tud sikeres lenni. A pénz szül pénzt elv felerősödik, a bankok keményebb feltételekkel hiteleznek majd, erre számít a piac. A béka ki van téve az asztalra, mindenki tudja, hogy keserű, de valakinek le kell nyelnie - fogalmazott a turisztikai szakértő. Nehéz időszak jön, a nehézségeket mindenki megérzi, de abban bízni kell, hogy minden bezárás időleges, és a következő években már sikerül megtalálni a megoldást, és túllendülni az általános gazdasági nehézségek többségén. Viszont az eddig is tudatosan fejlesztő és az energiahatékonyságot és az ésszerűséget nemcsak az elmúlt két évben szem előtt tartó, tőkeerős tulajdonosok - ahogy eddig is - könnyebben át tudnak vészelni válságokat és képesek lesznek ingatlanjaik értékét nemcsak megőrizni, hanem növelni is.



















