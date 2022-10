Már a magyar nyelvtan sem nyújt elegendő védelmet, a csalók a világ egyik legbonyolultabb nyelvén is megszólítják a kártyabirtokosokat – hívta fel a VG figyelmét Nemes Máté, a Mastercard termékfejlesztési menedzsere, aki megjegyezte, a Magyar Nemzeti Bank statisztikái alapján az elmúlt időszakban nőtt a bankkártyával, illetve az azonnali fizetéssel kapcsolatos bűncselekmények értéke.

Fotó: Shutterstock

A szakember úgy véli, a tendencia a csalók új módszereinek tudható be: bár a magyar piac korábban védett volt a különleges nyelv használata miatt, a legfejlettebb fordítóprogramok segítségével ma már szinte azonosíthatatlan marad az üzenet küldőjének nemzetisége.

A nigériai herceg meséje régóta ismert, de akadnak már szofisztikáltabb megoldások is. Népszerűek a különböző nyereményjátékok, amelyekben például értékes tárgyakat lehet nyerni, „éppen csak” ki kell tölteni hozzá néhány személyes banki adatot, de gyakori, hogy gyanús tranzakcióra való figyelmeztetéssel próbálnak hozzáférni jogosulatlanul az ügyfelek pénzéhez.

A csalók komplett call centereket építettek ki. Megpróbálják rávenni az ügyfeleket arra, hogy ők maguk utalják át az összeget egy másik számlaszámra, vagy adják meg a kártyájuk adatait. Manipulálják a pénzüket féltő áldozatokat, hogy gyanús tranzakciót, téves utalást látnak, és ezért azonnal biztonságba kell helyezni az összeget

– ismertette Nemes Máté. Előfordulnak olyan esetek is, amikor a csalók kártékony szoftver telepítésére kérik meg az ügyfelet, és azon keresztül hozzáférést nyernek a számítógéphez és az azon tárolt adatokhoz.

A Mastercard közvetítő szerepet tölt be, összeköti a fizető feleket, így elsősorban az elkövetési módszerekkel kapcsolatos információ megosztásával tud támogatást nyújtani a csalások elleni küzdelemben, egyebek között azzal, hogy kiszűri és azonosítja a gyakoribb csalási típusokat, akár másik kontinensen is. A cégnél hangsúlyozták, a legfontosabb az ügyfelek ébersége, ugyanis

az elkövetők gyakran úgy manipulálják a felhasználókat, hogy ők maguk adják meg a hitelesítéshez szükséges adatokat, vagy kezdeményezik az utalást.

Az ügyfelek tájékoztatásában, képzésében a bankok is nagyon fontos partnereik, hiszen közös érdekük, hogy minél hatékonyabb támogatást nyújtsanak ügyfeleknek a csalások elleni védekezésben. A bankok is rendszeresen figyelmeztetnek, hogy az ügyfelek mindig nézzék meg a pénzintézettől érkező, egyedi kódot tartalmazó üzenet tartalmát, hogy csakis arra a műveletre adjanak engedélyt, amelyet valóban el szeretnének végezni. És persze mindig olvassák el azt is, mire vonatkozik az sms-ben vagy értesítésben szereplő kód.

„Gyanús, ha valamit azonnal akarnak tőlünk, érdemes időt szánni rá, és átgondolni, mennyire reális az elhangzott történet. Gyanakodni kell akkor is, ha olyan nyereményjátékon sorsoltak ki bennünket győztesnek, amelyre nem is jelentkeztünk. Ha kétségeink akadnak, hívjuk fel bankunk ügyfélszolgálatát az általunk ismert telefonszámon. Feltűnő jel, ha az állítólagos banktól érkező levél nincs jól megfogalmazva, furcsa, esetleg magyartalan a szövege, hiányoznak az ékezetes karakterek. Mindig ellenőrizzük azt is, hogy a böngésző címsávjában a pénzintézet weboldalának címe pontosan szerepel-e, illetve ha egy bank weboldalát nyitnánk meg, mindig közvetlenül a böngészőbe írjuk be az internetes címét” – sorolta Nemes Máté. A szakértő szerint fontos az egy tranzakcióra vonatkozó vagy napi vásárlási limit beállítása, amit manapság már kényelmesen és gyorsan megtehetünk mobilbanki applikációnkon keresztül.

A tapasztalatok alapján elsősorban a számlakibocsátó cégek nevével élnek vissza, például közműszolgáltatóéval, telekommunikációs vállalatéval, de a Mastercard logójával is próbálkoztak már a bűnözők.

A kártyás csalásoknál a limitek miatt inkább kisebb összeget próbálnak megszerezni, utalásnál viszont nincs felső határ, akár az utolsó forintig megkaparinthatják a számlán lévő összeget az óvatlan ügyfelektől.