A magyarok döntő többsége – 96,3 százaléka – érzi úgy, hogy a magas élelmiszerárak lesznek a legnagyobb hatással az életükre az előttünk álló időszakban, de a válaszadók közel háromnegyede megemlítette az energiaárakat és 41,9 százalékukat az emelkedő utazási költségek is nyugtalanítják – derül ki az Edenred Food Barométer idei felméréséből.

Fotó: Kallus György / VG

Mindezek alapján arra lehet következtetni, hogy az emberek többsége tisztában van a gazdasági helyzettel, érzékeli a növekvő élelmiszer-inflációt és az emelkedő rezsiköltségek is egyre nagyobb terhet jelentenek számukra.

A kutatás szerint a válaszadók 91,4 százaléka számol az élelmiszerárak további emelkedésével, 90,3 százaléknyian ugyanezt várják a rezsiköltségek esetén, az utazási kiadásaiknál pedig 74,7 százaléknyian tartanak további növekedéstől.

A ruházati cikkeknél viszont már némileg alacsonyabb – 50 százalék körüli – ez az arány, az éttermi költségek emelkedésével pedig a megkérdezettek 56,4 százaléka számol. Ez utóbbi egyébként arra is enged következtetni, hogy egy széles társadalmi réteget az emelkedő éttermi árak sem akadályoznak meg a vendéglátóhelyeken történő étkezésben.

A felmérés eredménye szerint a magyarok számára változatlanul igen fontos az egészségesebb táplálkozás. A válaszadók 78,4 százaléka vélekedett úgy, hogy a koronavírus-járvány óta kardinális kérdéssé vált számára az egészséges étkezés, 82 százalékuk azt tervezi, a jövőben még jobban odafigyel majd a minőségi táplálkozásra.

Ez a szándék ráadásul nemcsak az otthoni koszt kapcsán fogalmazódik meg, hanem az éttermekkel szemben is egyre nő az igény a kínálatuk átalakítására: a magyarok 86,6 százaléka a vendéglátóhelyektől is elvárja, hogy egészséges ételeket is szerepeltessenek a szortimentben. A kutatásból az is kiderült, a magyarok döntő többségét – 94 százalékát – az élelmiszer-pazarlás is aggasztja – olvasható a közleményben.