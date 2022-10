Mi mennyi? A budapesti irodapiacon 14 eurós átlagos négyzetméterárakon kínálják a szabad területeket. Az A kategóriás házakban 16 euró, a most épülőkben 18-19 euró, és van 20 euró feletti havi díjra is példa. Az ipari ingatlanoknál a dinamikus áremelkedés nyomán a legmagasabb bérleti díj a 7–7,5 eurós sávba emelkedett, de az M0-s mentén is 4,5-5 eurós átlagárakkal lehet találkozni most a CBRE adatai szerint.