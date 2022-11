Ekkor lehet egymillió forint az átlagbér Magyarországon Ha nem is nőnek olyan ütemben a fizetések jövőre és az azt követő években, mint idén, a munkaerőhiány miatt a 7-9 százalékos bérdinamika középtávon is fennmaradhat, amivel az évtized végére átlépheti az egymilliós határt a bruttó átlagkereset Magyarországon. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, a mainál biztosan kevesebbet fog érni ez az összeg pár éven belül.