Nagyon intenzív a kereslet a Start-számla-szerződések és a Babakötvény iránt, folyamatosan duzzad az ebben a megtakarítási formában lévő portfólió – derül ki a Magyar Államkincstár Világgazdaságnak elküldött adataiból.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kincstár tájékoztatása szerint az idén január elseje és október 28. között 28 884 Start-számlát nyitottak az ügyfelek, ami majdnem pontosan hatezerrel több, mint az egy évvel korábbi időszakban. „A számlanyitások száma és a Babakötvénybe fektetett megtakarítások mértéke évről évre emelkedő tendenciát mutat” – emelték ki az intézménynél.

Idén október 28-ig a Start-számlán nyilvántartott Babakötvény-állomány több mint 36,5 milliárd forinttal növekedett, miközben 2021 egészében 38,5 milliárd, 2020-ban 30,6 milliárd, 2019-ben pedig 24,8 milliárd forinttal hízott az egyenleg.

A Start-számlák száma is ütemesen gyarapszik a kincstár adatai szerint: október végén már meghaladta a 297,5 ezret, miközben a nyilvántartott Babakötvény-állomány 185,3 milliárd forint közelében járt.

A Babakötvény emelkedő népszerűsége persze nem véletlen, hiszen egy több szempontból is nagyon előnyös, a jelenlegi inflációs környezetben pedig kifejezetten vonzó megtakarítási formáról van szó.

A konstrukció felépítése nem bonyolult: az állam minden gyermeknek nyit egy letéti számlát, amelyre 42 500 forintnyi nyitóösszeget, állami támogatást helyez el. Ez önmagában is kamatozik valamennyit, de befizetések nélkül csak minimális összeget kaphat a gyermek. Ha viszont a szülők Start -számlát indítanak, ez az összeg automatikusan átkerül rá, és a Magyar Államkincstár Babakötvényt (állampapírt) vásárol belőle, majd minden egyes befizetésből is. A befizetések után évi legfeljebb 10 százaléknyi, és maximum 12 ezer forintos támogatás is jár, amelynek teljes kihasználásához havi 10 ezer forint befizetése szükséges.

Ami pedig a lényeg: a kötvény éves kamatát minden esetben az előző évi – a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan mért – infláció, plusz a jelenleg 3 százalékos kamatprémium adja.

(Az idén vásárolt Babakötvényre az állam 8,1 százalékos kamatot fizet, miután a tavalyi infláció 5,1 százalékot ért el.) Ennek megfelelően a szülők biztosak lehetnek abban, hogy értékálló lesz a Babakötvényben elhelyezett pénz, miközben gyakorlatilag kockázat- és költségmentes befektetésről van szó. Ráadásul a befizetésekre vonatkozóan nincs semmilyen megkötés: azok időpontja és mértéke szabadon megválasztható.

Fontos ugyanakkor tudni, hogy a Babakötvénynél kifejezetten hosszú távú, az öngondoskodást szolgáló megtakarításról van szó, hiszen a lejárat előtt senki nem férhet hozzá a félretett összeghez, és azt követően is csak a frissen felnőtt korba lépett gyermek rendelkezhet vele.

A kedvező kamatozásnak köszönhetően már kisebb összegek elhelyezésével is szabad szemmel látható megtakarítás halmozható fel a 19 éves futamidő alatt: a Babakötvény oldalon található kalkulátor szerint – évi 3 százalékos inflációval kalkulálva – már havi 10 ezer forint befizetésével 4,3 millió forintra hízhat a futamidő végére az egyenleg, havi 25 ezer forintnál pedig várhatóan meghaladja a 10 millió forintot is.

A Babakötvény egyébként a teljes lakossági megtakarítási piac számára jótékony hatású konstrukció:

ugyan a most 185 milliárd forint körüli állomány viszonylag kis szeletét adja a közel 10 ezermilliárdos lakossági állampapír-portfóliónak, mindenképpen hozzájárul a hosszabb távú, a pénzügyi tudatosságot elősegítő megtakarítási formák további terjedéséhez is. Az utóbbiakkal pedig nem áll túl jól a magyar lakosság: a háztartások pénzügyi portfóliójában még mindig nagyon magas a be nem fektetett eszközök, és viszonylag alacsony a hosszú távú megtakarítások aránya.