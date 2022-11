A harmadik negyedévben is tovább bővül az elektronikus fizetési piac, azonban már látszottak a lassulás jelei. Az OTP Bank rendszerében regisztrált tranzakciók száma az előző negyedévhez képest 8,5 százalékkal, éves összehasonlításban 23,6 százalékkal bővült, míg értékük negyedéves szinten közel 9,9, az előző év azonos időszakához képest pedig 35,6 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor a pénzintézet szakértői szerint a harmadik negyedév kimagasló eredményei már a megváltozott gazdasági környezetről is árulkodnak.

Fotó: Shutterstock

2022-ben a lakossághoz áramló év eleji pluszjuttatások, a SZÉP-kártya felhasználási szabályainak bővítése, majd az emelkedő infláció is hozzájárult a forgalomnövekedéshez.

A forint vásárlóerejének romlása nyomán a forgalom értéke július és szeptember között is tovább nőtt, ám a tranzakciók darabszáma majdnem 10 százalékkal elmaradt a második negyedévhez képest. A közeli jövőt tekintve az OTP Bank szakértőinek várakozása, hogy gazdasági válsággal kapcsolatos félelmek, illetve a rezsidíjak emelkedése miatt a lakosság fogyasztása és ezzel együtt a tranzakciók száma is csökkenhet. Mivel azonban a rezsidíjak is kiegyenlíthetők bankkártyával, és leginkább az alapvető élelmiszereket érinti az infláció, az elektronikus fizetési piac számottevő zsugorodása nem valószínűsíthető.

Az év hátralevő részére a kártyaelfogadói piac növekedési ütemének lassulására, jövőre pedig a korábbi években megszokottnál sokkal konszolidáltabb növekedést prognosztizálnak az OTP Bank szakértői a gazdasági bizonytalanságok nyomán. Sőt valószínűsíthető bizonyos piaci átrendeződés is.

„Tapasztalataink szerint sok kereskedőnél alapszolgáltatás lett a kártyaelfogadás, a puszta lehetőségen túl egyre több cég igényli, hogy stabil, akár 24 órában megbízhatóan működő rendszer álljon az elektronikus fizetés mögött, hogy egy esetleges leállás ne vezessen forgalomvesztéshez.”

Ezért a jövőben még inkább felértékelődhet a kártyaelfogadáshoz kapcsolódó hozzáadott érték és kiegészítő szolgáltatások szerepe

– mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.