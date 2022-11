Hiába ígérte a főváros, hogy nem lesznek bezárások, a VG több szakmai forrásból úgy értesült, hogy a budapesti fogaskerekűt mégis leállítják és határozatlan ideig nem fog közlekedni. Tudomásunk szerint a fogas legjobb esetben is majd csak a jövő tavasszal szállíthat újra utasokat.

Több tematikus Facebook-oldal ugyancsak arról számolt be tegnap, hogy a hivatalos nevén 60-as villamos működését felfüggesztik. Lapunk információi szerint

a városháza takarékoskodásból hozta meg ezt a döntést.

Az egyelőre nem ismert, ezzel mennyit spórolnak.

A fogas páratlan kincs, mégis semmibe veszik

A fővárosi fogaskerekű közel 150 éves múltra tekint vissza. Mindössze öt évvel a világ első közforgalmú fogaskerekű vasútjának átadása után, 1874. június 24-én az első budapesti szerelvény is útjára indult. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy ez a kötöttpályás infrastruktúra

Budapest egyik büszkesége, már csak azért is, mert a világon a harmadik ilyen vasút.

A megbecsültsége mégis tendenciózusan esett, a működését rendszeresen felfüggesztették. Most is éppen szünetel a forgalom, miután október 3-án üzemkezdettől leállították a vonalon a közlekedést. Igaz, eredetileg mindössze úgy szólt a döntés, hogy előreláthatóan november közepén, pontosabban 17-től a fogas újra szállít majd utasokat. Ebből viszont lapunk információi szerint nem lesz semmi, a menetrend további felfüggesztése pedig

a legrosszabb forgatókönyvet vetíti előre, a végleges bezárásét.

Ezt erősíti, hogy a lakosság és a kirándulóforgalom számára eleve csak meglehetősen hiányos pótlási rendet kínál a BKK, ami hozzájárul a fogaskerekű kihasználatlanságának stabilizálódásához. Ez pedig végső soron csak felgyorsítja a negatív folyamatokat. A HBweb szakmai oldal arra mutatott rá, hogy ha valamikor újra is indítják a fogaskerekű vasutat, az több mint valószínű, hogy megnyirbált üzemidővel, még ritkább követési időközzel fog megtörténni.

Pedig lehetett volna minden éppen fordítva is

A fogaskerekű Budapest egyik legrosszabb állapotban lévő kötöttpályás infrastruktúrája a vonalat és a járműparkot is figyelembe véve. A kocsik átlagéletkora több mint 40 év, ráadásul az osztrák–svájci együttműködésben gyártott szerelvények technikája kifejezetten elavult. Jelenleg a XII. kerületben, a Városmajor és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút állomás között közlekedik, de a szakasz felújítása és meghosszabbítása, illetve a kocsik cseréje régóta napirenden szerepel.

Az elképzelések szerint a cél, hogy a Széll Kálmán tértől közvetlenül el lehessen jutni a Normafáig.

A projektért hosszú ideje lobbizó Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) korábban úgy kalkulált, hogy a fogaskerekű teljes beruházási forrásigénye 40 milliárd forint, ebből a járműbeszerzés értékét 18-20 milliárdra teszi. Most a VEKE is arról írt, hogy végleg leállhat a fogas.

A főváros egyetlen projektje, amelyet kiviteli tervig előkészítettek, kvázi azonnal indítható lenne a beruházása. Mégis, évek óta megy a tökölés, az elhallgatás, a fiókba süllyesztés

– fogalmaztak. Pedig új szerelvények vásárlásával és a nyomvonal meghosszabbításával nemcsak életben lehetne tartani az infrastruktúrát, hanem az utazóközönséget is megsokszorozni. Igény bizonyosan lenne rá, már csak az érintett területen is tapasztalható közúti forgalom nehézkessége miatt is.

Nem ezt ígérték a városházán

Bár a közelmúltban voltak arra jelek, hogy hiába a fogaskerekű fejlesztésének előkészítése, végül a projekt az út szélén maradhat, a fogas leállítása mindenképpen meglepő lépés. Karácsony Gergely főpolgármester többször is arról beszélt, hogy a BKV működését és a közösségi közlekedés rendjét nem fogja érinteni a főváros pénzügyi helyzete, valamint az energiaválság. Még szeptember végén is arról posztolt a közösségi oldalán, hogy bár

Budapesten a város saját bevétele arra sem elég, hogy idén kifizessék belőle a megnövekedett energiaszámlát, azonban erre a helyzetre nem jelent megoldást, ha bármit bezárnak, megszüntetnek, ezért nem is ebbe az irányba indulnak.

Most mégis úgy tűnik, hogy legalábbis a fogaskerekű esetében nem teljesül ez a vállalás és kifejezetten spórolási okokból szűkítik a főváros tömegközlekedési lehetőségeit.