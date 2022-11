Újabb segítség: kétszázmilliárd forintból mentik meg a magyar gyárakat A kormány, szem előtt tartva a gazdasági recesszió elkerülését és a teljes foglalkoztatottság megőrzését, mérlegelte a helyzetet, és a már bejelentett Gyármentő programon túl újabb segítségként 200 milliárd forintos keretösszegű Gyármentő garancia- és hitelprogram megindításáról döntött. A két részből álló program 2023. január 1-jén indul – jelentette be csütörtöki közleményében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. A program egyik elemeként a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegű Gyármentő likviditási garanciaprogramot indít a nagy- és középvállalkozások számára, amelyben az MFB állami kezességet, illetve garanciát vállal a forgóeszköz-, a folyószámla-, illetve a működést finanszírozó hitelek biztosítékaként. Mindez egyrészt közvetlenül csökkenti a kamatterheket, másrészt az érintett szereplők finanszírozásán keresztül forráshoz jutnak a mikro-, kis- és középvállalati szektorból kikerülő beszállítók, szolgáltatók is. A program másik elemeként az Eximbank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegű Gyármentő beruházási hitelprogramot indít, amelyben az EXIM államilag támogatott, rendkívül kedvezményes és a futamidő végéig fix kamatozású beruházási kölcsönöket nyújt a hazai termelő közép- és nagyvállalatok energiahatékonysági, illetve megújuló energiatermelő beruházásaihoz. A kamat maximális mértéke a forinthitelek esetén 5, az euróalapúaknál pedig 3,5 százalék lehet – ismertette a miniszter. Az Eximbank beruházási hitele kiegészíti a már meghirdetett Gyármentő program 150 milliárd forintra tehető, vissza nem térítendő támogatását, amelyre már 168 vállalkozás regisztrált. Ha megfelelnek a hitelprogram feltételeinek, akkor olyan vállalkozások is élhetnek a lehetőséggel, amelyek a vissza nem térítendő támogatásra nem jogosultak. Az elérhető maximális kölcsönösszeg – az igénybe vett állami támogatások jogcímétől függően – meghaladhatja a 2 milliárd forintot.