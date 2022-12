Pénteken a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tart egyeztetést a pedagógusok érdekvédelmi szervezeteivel Pintér Sándor belügyminiszter. A program egész napos, ebédidőben a délelőtti eseményekről számolt be Facebook-oldalán videóval a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).

Fotó: Kiss Dániel / MTI

Ebben elmondták, hogy a pedagógusok ismertették a sztrájkkövetelések során megfogalmazott problémáikat, azaz:

jelentős bérrendezésre lenne szükség,

nagy a tanárhiány, a szakma nem vonzó a fiatalok számára,

a munkaterhelés nagyon magas,

hiányzik az intézményi autonómia.

A PDSZ szóvivője szerint Pintér Sándor egyelőre nem szólalt fel, erre valószínűleg délután kerül sor.

A videóból kiderült, hogy a délelőtti programban több álláspont ütköztetésére is sor került. Bár a pedagógusszervezetekhez hasonlóan a közönség nagy része a kritikusok oldalán állt, a sztrájk ellenzői is szót kaptak, ahogy olyan, kis településeken lévő iskolák vezetői is, akik számára a központosított rendszer hozzájárult a helyzetük javulásához és a fennmaradáshoz. Felszólalt Rétvári Bence és Maruzsa Zoltán is.

A beszámoló szerint Pintért több panasz is váratlanul érte. Az egyeztetés előtt az Egységes Diákfront is próbált átadni levelet Pintérnek, amelyet végül a rendezvény közben a PDSZ juttatott el a belügyminiszternek.

Az egyeztetés péntek délután folytatódik.