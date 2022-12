Milliomossá is tehet egy okos nagyszülő

A gyerekkönyv is lehet jó befektetés, és nemcsak mint a gyermekkor egyik elengedhetetlen kelléke, hanem pénzügyi értelemben is. A karácsonyi mesekönyv örökzöld ajándékötlet, amelynek még a felnőttek is örülnek, különösen, ha nagyon ritka és régi példányokról van szó.

1 órája | Szerző: Sándor Tünde

Még a virtuális játszótereken edződött gyerekeknek is jó ajándék a mesekönyv, hiszen a legtöbb számára a szülőkkel töltött minőségi idő, a meseolvasás ígéretét hordozza. A karácsonyi időszak a könyvesboltok forgalmát is átírja, ilyentájt eleve több könyv fogy, könnyebben és mélyebbre nyúlnak a zsebükbe a vevők, hiszen a jó ajándékra szívesen költ mindenki. Világszerte örökzöld sláger a Harry Potter-könyvek bármelyik kiadása, az első máris antik lett.

Fotó: Norbert Försterling / Getty Images Hogy mit érdemes venni, az attól függ, kinek, azaz milyen életkorú és érdeklődésű gyereknek szánjuk. Erre, vagyis a tartalmi ajánlásra a leghatékonyabb az ismerősöket megkérdezni és az aktuálisan népszerű mesekönyvekről könnyűszerrel fellelhető friss toplistákat átböngészni. Mesekönyvek aranyárban, de megéri? Érdemes a használt mesekönyvek kínálatát is átböngészni az aukciós oldalakon és a közösségi oldalak piacterén, ritka és újszerű állapotú példányokat is ki lehet fogni az új ár töredékéért. Bár valami megmagyarázhatatlan okból sokaknak fontos, hogy az ajándéktárgyon még a gyári fólia is sértetlen legyen, a klímaváltozás és az energiaár-robbanás időszakában egyre elfogadottabb gondolat lesz, hogy nem kell mindig mindenből újat venni. Jót kell venni – és ez a mesekönyvekre felettébb igaz. Nem is kell sokat időzni a világhálón, hogy az árverési oldalakon kössünk ki, ahol a nem túl régmúlt egyik legnagyobb magyar gyerekkönyvslágere, Bartos Erika sorozata, az Anna, Peti, Gergő (APG)-könyvek ismerős köteteire bukkanhatunk. A sorozat értékét megsokszorozta, hogy a hatalmas érdeklődés ellenére sem lett belőle több kiadás, így az APG-kötetek árfolyama megállíthatatlanul emelkedik. Lehet találni 10-11 kötetet egyben 120 ezer forintért, darabonként pedig 12-15 ezer forint mozog a csúcsár. Aki korábban túladott az eredetileg 2500 forint körül kiadott példányokon, most talán sajnálja, hogy kimarad a 21. század egyik nagy hazai gyerekkönyvbizniszének haszonélvezetéből. Antik könyvet venni egyébként nem divat gyereknek, és nem is praktikus, annál inkább értékelheti azt egy olyan felnőtt, aki tisztában van vele, milyen kincset kapott. Ha a mai felnőtteket akarjuk meglepni klasszikus antik mesekönyvekkel, időben nem is kissé kell eltávolodni Bartos Erika saját gyerekei hétköznapjairól írt slágersorozatától, csak a nagyszülők gyerekkorába kell visszalapozni. Kitalálja, melyik a legdrágább karácsonyi mesekönyv? A világ legértékesebb gyerekkönyveinek – nem hivatalos – listáját a legutóbb 2003-ban az AbeBookson 65 ezer dollárért értékesített J. R. R. Tolkien saját gyerekeinek írt meseregénye, A hobbit (The Hobbit) vezeti, annak is az 1937. szeptember 21-én az Allen & Unwin kiadásában másfél ezer példányban megjelent, kitűnő állapotban megmaradt egyik példánya. A számtalan későbbi kiadásnak köszönhetően a könyvhöz ennél jóval olcsóbban is hozzá lehet jutni, akár most is, a Magvető 2022-es kiadásában kevesebb mint 4 ezer forintért. Fotó: Shutterstock A világranglistán ezüstérmes Lewis Carroll Alice kalandjai Csodaországban 1969-ben Salvador Dalí által illusztrált és aláírt példánya, amely 20 ezer dollárért kelt el, a harmadik helyezett pedig A Harry Potter és a bölcsek köve a Bloomsbury 1997 júniusában kiadott 500 első példányának egyike, amelyből egy hibátlant 37 ezer dollárért, mai áron 25 millió forintért vásárolt meg 2005-ben valaki. Mesés esték, esti mesék – a legjobb befektetés a gyerekkel töltött mnőségi idő.

Fotó: Getty Images A Harry Potter írójának könyvei kapcsán ennél jóval nagyobb értékű tranzakciót is jegyeznek. A Bogár bárd meséi című mesekönyvből Rowling hét darab kézzel írt, drágakővel díszített másolatából egyet jótékony célra elárvereztek 2,8 millió dollár értékben, a többit az írónő a barátai és szerkesztői között osztotta szét. Az ajándékok vélhetően idővel még nagyobb értéket képviselnek majd. A Disney-klasszikusok is generációk óta rendkívül népszerűek, a mesebirodalomba tartozó könyvek eredetijeiért akár 180 ezer forintot is elkérnek. Ha 20 ezer forintért találunk egy Micimackót, arra le kell csapni – állítják a hozzáértők. A sok ezer, tízezer dollárért vagy euróért megvásárolható antik könyvek a többség számára elérhetetlenek, és nem is mindenkit lelkesít, hogy egy megsárgult, kopott könyvet lapozgasson óvatos mozdulatokkal. A címlisták azonban jó ötleteket adnak a legjobb, legidőtállóbb karácsonyi mesekönyvek kiválasztásához. Olyan irodalmi művekről van tehát szó, amelyek túlélték a generációs különbségeket, és ugyanúgy lenyűgözik a mai kicsiket, mint valaha a szüleiket, nagyszüleiket és dédszüleiket. Jó befektetés az első kiadás Nyúl Péter adventi kalendáriuma, a Minden napra egy mese című könyv mellett a különböző karácsonyi történetek, adventi mesék, a hobbitok, a magyar népmesék, és a Disney-klasszikusok mindegyike biztos választás az ünnepekre. Az érdeklődés intenzitását és irányát jelzik a keresési toplisták, amelyekről egyik évben sem hiányozhatnak a nemzetközi és a magyar meseirodalom klasszikusai. A drága antik mesekönyvek mellett a legértékesebbek a legújabb mesekönyvek, érdemes figyelni a mostani első kiadásokra, és begyűjteni is őket. Lám, sosem lehet pontosan tudni, hogy melyikből mikor lesz értékes klasszikus. Azt pedig még unokáink is látni fogják, hogy jól döntött, aki könyvbe fektetett. Ha másért nem is, a gyerekeivel töltött idő miatt, amely egész biztosan megtérül.

