Varga Mihály: ebből a válságból is erősebben jöhetünk ki, mint ahogy belementünk

Nehéz időszak elé nézünk, de a növekedést így is fenn kell tartani – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az idén 23. alkalommal megtartott Vállalkozók Napján a budapesti Müpában. A tárcavezető szerint a magyar gazdaságpolitika már két válságon is túljutott az elmúlt évtizedben, és szerinte a mostani háborús időszakban is helyt fog állni.

4 órája | Szerző: J. R.

Az elmúlt évtizedben a magyar gazdaság két olyan válságot élt át, amelyből erősebben tudott kijönni, mint, ahogyan belement – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének szervezésében idén 23. alkalommal megtartott Vállalkozók Napján, a budapesti Müpában. A tárcavezető emlékeztetett: 2010-ben a polgári kormány olyan helyzetben vette át az ország kormányzását, amikor a cégeket és a családokat növekvő adóterhek és devizaadósságok szorongatták. Az adócsökkentésekre, munkahelyteremtésre, gazdaságfehérítésre és a beruházásokra épülő gazdaságpolitikának köszönhetően az évtized végére a magyar gazdaság az uniós növekedési rangsor élére került. Elkezdtük az adócsökkentést, hozzányúltunk a munkatörvényekhez, vállalva a társadalmi feszültségeket – idézte fel, hogy milyen intézkedéseket hozott a kormány a kezdetekkor. „Megismerkedtünk egy új fogalommal, a munkaerőhiánnyal”, ami szerinte még mindig jobb probléma, mint a munkanélküliség, ami korábban sújtotta a magyar gazdaságot. Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG A világjárvány utáni újraindítást követően a háború és a szankciók következtében korábban soha nem látott energiaválság bontakozott ki – mutatott rá a miniszter. Varga Mihály kiemelte: az ország válságállóságát türközi, hogy a harmadik negyedévben a magyar gazdaság 4,1 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, a foglalkoztatás továbbra is rekordszintű, a munkanélküliség az egyik legalacsonyabb az unióban. Egyelőre nem látszik annak a jele, hogy Magyarország recesszióba csúszik, szerinte a helyzet még talán nem annyira rossz. Öt tényező erősíti a pénzügyminiszter szerint a stabilitásunkat: az első a magas foglalkoztatottság, szerinte most minden erővel azon kell dolgoznia a kormánynak és a vállalatoknak, hogy a munkahelyek megmaradjanak. A másik fontos szempont, hogy az adórendszerünk versenyképes, ami viszont kihívás előtt áll. Egyelőre nem sikerült matematikailag bebizonyítani, hogy 9 százalék nagyobb, mint a 15 – utalt a globális minimumadóra. Hangsúlyozta, Magyarország nem készül a globális minimumadó bevezetésére. Harmadikként a pénzügyminiszter rámutatott: Magyarországon a legnagyobb a beruházási ráta Európában, ami garancia arra, hogy ha ezek a beruházások termőre fordulnak, akkor munkahelyeket teremtsenek és a növekedést később biztosítsák. Ezek jó jelei a válság leküzdésének – mondta –, ráadásul a befektetők bizalma még mindig töretlen Magyarország iránt, amit az is bizonyít, hogy a magyar kötvények iránti kereslet továbbra is erős. Szerinte akkor van ilyen bizalom, ha politikai stabilitás van, ez utóbbi a negyedik szempont. Az ötödik fontos elemként említette, hogy elindult egy korrekció a gazdaságban, és elkezdődött a vállalatoknál és a lakosságnál is a helyzethez való alkalmazkodás. Az állami szférában is ez zajlik, elmondása szerint októberben 101 állami intézményben a gázfelhasználása 80 százalékkal csökkent egy év alatt. Nehéz időszak vár ránk, de a növekedés fenn kell tartani – összegezte a pénzügyminiszter a teendőket, aki szerint ebből a válságból is erősebben tudunk majd kikerülni, mint ahogy belementünk.

