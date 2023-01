Kik kaphatnak kedvezményt iskolai étkeztetésre? Bölcsődében és óvodában ingyen étkezhetnek a tartósan beteg és fogyatékkal élő gyerekek mellett azok is, akik ilyen gyermekkel egy háztartásban élnek, praktikusan a testvérek is, akiknek iskoláskorba lépve megszűnik a kedvezmény. A tartósan beteg és fogyatékos gyerekek számára az általános iskola első osztályától nappali tagozatos tanulóként végig jár az 50 százalékos díjkedvezmény, amire a három vagy több gyermeket nevelő családban élő tanulók is jogosultak. Ingyenes étkezési lehetőséget ad a törvény azoknak, akiknek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb nettó munkabér 130 százalékát. A rendszeres nevelésbe vettek pedig már bölcsődésként, a nappali tagozatos iskolai tanulmányaik végéig ingyenes étkezést vehetnek igénybe. A hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a szünidőben is biztosítani kell a napi egyszeri ingyenes, meleg étkezést a szülő vagy a gyám kérésére.