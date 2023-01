Lezuhant az ukrán belügyminiszter helikoptere, belendültek a bankkártyacsalók, kivezetnék az árstopot, szárnyal a forint – ezek voltak a legfontosabb mai hírek

A Világgazdaság összesítése szerint viszonylag gyors ütemben nő a Magyarországon kibocsátott bankkártyákkal elkövetett visszaélések értéke, pedig a különböző intézmények, szervezetek és maguk a pénzügyi szolgáltatók is rendszeresen felhívják a figyelmet ezek veszélyeire. Az esetek döntő többsége határon átnyúló tranzakciókhoz kötődik, és gyorsan nő a pszichológiai manipulációval megszerzett adatokkal végrehajtott csalások súlya is.

Az ársapkát követően az üzemanyag piac továbbra is „áraz” – jelent meg a Holtankoljak oldalán szerda délelőtt, ám a szövegből nem derül ki, hogy mit értenek árazáson, csak annyi, hogy péntektől a benzin és a gázolaj beszerzési ára is emelkedik. Vagyis a kereskedők többsége ezúttal nem volt hajlandó elárulni, hogy milyen mértékű áremelést tervez pénteken. Közleményben követelte az ársapka megszüntetését ma a Vállalkozók Országos Szövetsége is.

Szárnyal a forint, zsákolják a befektetők a magyar állampapírokat és az OTP-részvényeket. Mindent vesznek a befektetők, ami magyar. Lényegi fordulat következhetett be a forint árfolyamában is. A dollár gyengélkedése pedig összefügghet azzal is, hogy az Egyesült Államok csütörtökön eléri az adósságplafont, újra itt a fizetésképtelenség réme.