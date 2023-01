Janet Yellen pénzügyminiszter figyelmeztetett, hogy csütörtökön elérheti az Egyesült Államok az adósságplafont, és az egész világpiacot megrengetheti, ha a kongresszusnak nem sikerül megállapodnia a küszöb megemeléséről. Az igazi probléma azonban csak nyáron kezdődik, addig a tárca úgynevezett rendkívüli intézkedésekkel képes megakadályozni, hogy az Egyesült Államok fizetésképtelenséget jelentsen.

Péntektől nem vehet fel újabb hiteleket a szövetségi kormány.

Fotó: Getty Images

Az adósságplafon jelenleg 31 400 milliárd dollár. (Összehasonlításképpen a GDP 25 035 milliárd dollár, egy dollár pedig 364 forint.)

A küszöb elérése azt jelenti, hogy a szövetségi kormány nem vehet fel újabb kölcsönt, csak a meglévő készpénzállományt, a beérkező bevételeket és a rendkívüli eszközöket használhatja a kormányzat finanszírozására.

A limitet az ország már többször is elérte, de a meglévő források még soha nem merültek ki, így mindig sikerült teljesíteni a pénzügyi kötelezettségeket. 2011 augusztusában azonban csak a potenciális kormányzati csőd előtt pár órával sikerült megállapodni az adósságplafon emeléséről, emlékeztetett a MarketWatch, és akkor az Egyesült Államok napokon belül elveszítette AAA hitelminősítését a Standard & Poor’snál, ami első alkalommal fordult elő az ország történetében, és a Fitch is figyelmeztetett a politikai hazardírozás veszélyeire.

Az esetleges csőd szakértők szerint nem csupán katasztrofális, hanem precedens nélküli is lenne, azt jelentené, hogy a befektetők elveszítik az amerikai fizetőképességbe vetett bizalmat. „Ez drámaian negatív hatással lehet a pénzügyi eszközök széles körére, beleértve az amerikai kötvényeket, részvényeket és a dollárt. Relatív nyertesei lehetnek a reáleszközök, a jó minőségű nemzetközi részvények és a fiskálisan felelősebbnek tartott országok államkötvényei” – írta ezzel kapcsolatban feljegyzésében David Kelly, a JPMorgan Funds vezető globális stratégája.

A pénzügyi káosz vélhetően végül valamilyen kompromisszumhoz vezetne Washingtonban. Nem biztos azonban, hogy ez elég hamar bekövetkezne ahhoz, hogy megakadályozza a recessziót, és maradandó sebeket hagyhatna maga után, beleértve az amerikai szövetségi adósság finanszírozási költségének állandó növekedését

– tette hozzá.

Janet Yellen a júniusi dátummal meglepte az elemzőket.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Mit akarnak a republikánusok?

Kevin McCarthy, a képviselőház hosszú cirkusz után megválasztott elnöke megmondta, hogy mit akarnak a megegyezés érdekében: összekötni a hitelplafon emelését a kiadások csökkentésével.

„Miért dőlnénk hátra, és állítanánk arrogánsan, hogy nem, a kormányzat nem pazarolja pénzt?”

– nyilatkozta vasárnap a kaliforniai republikánus a Fox Newsnak, de arról nem beszélt, hogy pontosan milyen kiadásokat vágnának meg. Azonban az egyezség, amellyel a megválasztásához szükséges többséget nagy nehezen sikerült összeszednie, mintegy 75 milliárd dolláros megszorításokat tartalmaz – emlékeztetett a MarketWatch.

A megállapodás most különösen nehéz lesz az éles politikai megosztottság, a demokraták és a republikánusok szembenállása miatt, és a Bloomberg televízióban megszólaltatott szakértők valóságos „pisztolypárbajra” számítanak, ahol egyik fél sem fog engedni. A republikánusok már elő is álltak egy tervvel, amely szerint március végéig rangsorolnák az adósságokat, egyeseket törlesztenének, másokat nem. A Fehér Ház azonnal lesöpörte az ötletet.

„Ez nem terv, hanem a gazdasági katasztrófa receptje”

– jelentette ki Karine Jean-Pierre szóvivő, hozzátéve, hogy az egész világgazdaságot fenyegeti, arra kényszeríti a szövetségi kormányt, hogy csökkentse a határ- és élelembiztonságra, valamint egyéb szükséges ellátásra fordított összeget.

Jean-Pierre szerint Joe Biden elnök adminisztrációja nem hajlandó egyezkedni a hitelplafonról, azt „feltételek támasztása nélkül emelni kell”. A két ház demokrata frakciójának vezetői, Chuck Schumer és Hakeem Jeffries azonban szeretnék, ha gyorsan át lehetne verni a küszöb emelését a törvényhozáson. „A korábbi patthelyzetekben már megtapasztaltuk, hogy még a fizetésképtelenség puszta fenyegetése is magasabb költségeket okoz a dolgozó családoknak. A republikánus vezetőknek helyesen kell cselekedniük a társadalombiztosítás, a gazdaság és az ország védelmében” – írták közös közleményükben.

Az X nap

„X dátumnak” hívják azt a napot, amikor a washingtoni pénzügyminisztérium nem képes tovább teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit, és csődöt jelent. Elemzők előrejelzése szerint ez a dátum valamikor júliusban vagy augusztusban jöhet el, ezért Yellen némi meglepetést okozott, amikor június elejét nevezte meg.

Bármi legyen is, többen arra számítanak, hogy a valódi tárgyalások az adósságplafon emeléséről el sem kezdődnek február 7. előtt, amikor Biden elmondja szokásos évi beszédét az unió helyzetéről. Hírek szerint pedig majd csak valamikor április közepén gyorsulnak fel az események, ami egybeesik az adóbevallás idejével.

Kevin McCarthy és a republikánusok pisztolypárbajra készülnek az adósságplafon kapcsán.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A pénzügyi tárca kitolhatja az X napot, ha a szövetségi kormány a vártnál több adóbevételhez jut – adott némi reményt jegyzetében az Eurasia Group két elemzője, Jon Lieber és Kylie Milliken. Nem hiszik azonban, hogy a kongresszus képes lesz hosszú távú megoldást találni júniusig, így a törvényhozók valószínűleg három-hat hónapra felfüggesztik az adósságplafont, hogy adjanak időt a konszenzus kialakítására. Ez oda vezethet, hogy az időhúzás következtében az X dátum egybeesik a költségvetési év szeptember 30-i végével, így egyetlen „megatárgyalás” dönthet a kiadásokról.

„Ebben a forgatókönyvben a kongresszus ismét decemberig halogathatja a döntést az adósságlimit emeléséről, ahogyan 2021-ben tette”

– jelezték.