Megtartotta idei első kormányülését Orbán Viktor miniszterelnök, a kormányfő közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt írta , hogy " a veszélyek korába léptünk, a járvány után a háborúval és a nyomában járó gazdasági- és energiaválsággal kell megküzdenünk". Hozzátette azt is, hogy a kormány a nagy célokat azonban ebben a helyzetben sem adta fel, azért fogadtak el rezsivédelmi költségvetést, hogy megvédjék a családokat és elkerüljük az európai recessziót.

Mindez arra utalhat, hogy a tegnapi kormányülés napirendjén főként gazdaság- és energiapolitikai kérdések szerepelhettek. De vélhetően szó esik majd a mostani kormányinfón az unós forrásokról, az Erasmus pályázatok ügyéről és arról is, hogy mikor indulhat el a pedagógusok régóta várt bérrendezése.

Fotó: Soós Lajos / MTI

Ami az Erasmus-ügyben történik az Európai Bizottság részéről, az elfogadhatatlan és tűrhetetlen - kezdte a kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. A tárcavezető hozzátette, úgy jártak el a megállapodás aláírása előtt ahogy Brüsszel kérte, sőt Magyarország akár szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokra is készek lettek volna.

Jelezte, a kormány az Erasmus-ösztöndíjakat kifizeti.

Viszont ha az egyeztetések nem vezetnek eredményre, akkor a kormány az Európai Bírósághoz fognak fordulni. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében vannak jelentős eredmények, például a külföldi hallgatók száma is érdemben emelkedtek. Emellett a magyar egyetemek is előreléptek a felsőoktatási rangsorokban. Hangsúlyozta, semmilyen alapja nincsen azoknak a vádaknak, amiket megfogalmaztak a kormánnyal szemben, pontosan úgy jártak el, hogy az Európai Bizottság kérte.

Gazdasági kérdések és költségvetés volt a kormányülés napirendjén

A kormány benyújtja a költségvetést az Országgyűlésnek, amit a parlament márciusban elfogadhat. Jelezte, hogy alaptalanok voltak azok a riogatások, amelyek csődöt vizionáltak. Tavaly a gazdasági növekedés 4,5 százalékos lehetett, de csökkent a költségvetés hiánya és az adósság szintje is. A reálbérek 4,3 százalékkal nőttek novemberig, a reálkeresetek 77 százalékkal nőttek 2010 óta, ez az unóban a 6. legmagasabb szint. Az utolsó negyedévben az OECD adatai szerint 2022 harmadik negyedévében egyedül Magyarországon nőttek a reálbérek. Eközben foglalkoztatási rekordot ért el hazánk, több mint 4,7 millióan dolgoznak továbbra is.

A forint árfolyamát sikerült stabilizálni

- tette hozzá. A költségvetésről azt mondta, hogy az idei a rezsivédelem költségvetése, az a céljuk, hogy idén a reálbérek és a nyugdíjak is növekedjenek. A legfontosabb ugyanakkor, hogy Magyarország elkerülje a recessziót, ha ez sikerül, akkor fenn tudják tartani a rezsicsökkentést, amivel minden magyar háztartás 181 ezer forintot tud spórolni. A rezsivédelmi alap több mint 2600 milliárd forintot biztosít a családoknak és az állami intézményeknek.

Másfél százalékos GDP-növekedésre van esély, ami az elemzők szerint is elérhető.

- mondta, hozzátéve, hogy a legfontosabb célokról nem mondanak le, így a családtámogatások tovább bővítik, mint a 30 év alatti nők szja kedvezményét. Emellett a költségvetés biztosítja a 13. havi nyugdíj kifizetését, az átlagnyugdíj idén 208 ezer forintra emelkedik a miniszter szerint, költségvetésnek több mint 6000 milliárd forint kiadást jelent éves szinten a nyugdíjak.

Korrupciós botrányban dagonyázik az Európai Parlament

Az Európai Parlament korrupciós botrányban dagonyázik, mondta a tárcavezető a parlamentet sújtó korrupciós-ügyről, hozzátéve, hogy nem maradhat fenn a továbbiakban a jelenlegi vagyonnyilatkozattételi rendszer, ezért javasolják a magyar gyakorlat átvételét.

Kiáll a magyar kormány Izrael mellett, ha igazságtalanság éri

Nagy ívű haderő fejlesztés zajlik Magyarországon, aminek része lehet Izraellel való együttműködésnek is, mondta a tárcavezető. Hangsúlyozta, kiállnak Izrael mellett, ha igazságtalan állásfoglalást fogadnak el velük szemben.

Nem igényeltek állami támogatást a DK-s kerületek

Ha valaki nem ül le a kormánnyal tárgyalni, akkor az nem igényli az állam támogatását, mondta arra a kérdésre, hogy bizonyos kerületek és települések vezetői miért nem tárgyaltak a kabinettel. A tárcavezető szerint ugyanakkor örömteli, hogy a legtöbb ellenzéki önkormányzat mégis fontosnak tartotta, hogy egyeztessen a kormánnyal.

Sokkal drágább az LNG, mint az orosz gáz

60-70 eurónál nem lehet olcsóbb a gáz ára LNG esetén a tárcavezető szerint, szemben a korábbi 15-20 euróval, ennek az európai háztartások lesznek az elszenvedői szerinte.

Kárpátalját meg kell védeni a háborútól

Még mindig több mint százezer magyar él Kárpátalján, ezért Magyarország fegyverszállításokban nem vesz részt. Kárpátalját meg kell védeni a háborútól - szögezte le a miniszter.

Jogszerű tiltakozást kért a kormány a pedagógusoktól

Azt kérték a tanári érdekképviseletektől, hogy jogszerű formáját válasszák a tiltakozásnak. "A kormány nagyra becsüli a tanárok munkáját és egyet is értünk azzal, hogy a tanárok bérét emelni kell. Azt reméljük, hogy január elsejétől ez az emelés visszamenőlegesen megtörténik", mondta a miniszter, hozzátéve, hogy ez az uniós forrásoktól is függ.

Nyitott a kormány az önkormányzatokkal való egyeztetésre

Ha szükséges, a kormány még tárgyalni fog az önkormányzatokkal, mondta arra a kérdésre a miniszter, hogy számíthatnak-e újabb támogatásra az önkormányzatok. Hozzátette, hogy nyitottak a további egyeztetésre, de ez függ az energiaáraktól és a költségvetés helyzetétől is. Nemcsak Budapesttel, a megyei jogú önkormányzatokkal sem tárgyalt a kormány.

"Nem tudjuk, hogy a Bizottság mit akar"

A Bizottság a Tanácsnak írt összefoglalójában elismerte, hogy Magyarország módosította a javaslatok alapján az alapítványok esetében az összeférhetetlenségi szabályokat, "nem tudjuk, hogy most a Bizottság mit akar", fogalmazott.

A fürdőket is támogathatja a kormány?

Tárgyal a kormány a fürdőkkel, de a mostani energiaintenzív kkv támogatási programjának kiterjesztése még nem érinti őket.

Abszurd, hogy nem lehet átkelni a Lánchídon

Továbbra is abszurd, hogy gyalogos és autós forgalom elől korlátozva van a Lánchíd, mondta a miniszter, szerinte nem jó megoldás, hogy 3 km-en keresztül Budapesten nem lehet átkelni a Dunán. Hangsúlyozta, hogy ez a józan ésszel és a környezetvédelemmel is szemben áll.

Nyitott rá a kabinet, hogy a kuratóriumokban ne legyenek kormánytagok

A kormány nem tud senkit visszahívni a kuratóriumokból, olyan összeférhetetlenségi szabályt el tudnak fogadni, hogy nem maradhat bennük kormánytag, erre korábban is nyitottak lettek volna. Ugyanakkor megismételte, nem tudják, hogy mit akar a Bizottság, korábban nem volt ilyen kérés. Szerinte az országot érte méltánytalanság, a legnagyobb jóhiszeműséggel tárgyaltak, erre adtak egy szöveget, ezt a kormány elfogadta, majd ezek után szabnak ki szankciókat.

Ha magasabb lesz az infláció, a nyugdíjasok újabb emelést kapnak

Világos szabályai vannak a nyugdíjemelésnek, reálnyugdíj csökkenés nem következhet be - hangsúlyozta a tárcavezető. Ha a 15 százalékos emelés fölött lesz az infláció, akkor a különbözetet kifizetik legkésőbb novemberben. Bízik benne a miniszter, hogy a 15 százaléknál nem lesz nagyobb az infláció, szerinte erre jó esély van. Az infláció pedig várhatóan csökkenni fog idén, az év végére egy számjegyű lehet.

Elfogadta Brüsszel a magyar összeférhetetlenségi szabályokat az egyetemi alapítványoknál

Készen álltunk arra, hogy a politikai tisztviselőket kivegyük a kuratóriumokból, mondta a miniszter, aki szerint azért fogadták el az összeférhetetlenségi szabályokat, mert azokat elfogadta az Európai Bizottság elfogadta, amely most "kifejezetten inkorrekten jár el". A miniszter több példát is felhozott, CDU-s, illetve CSU-s képviselők mellett péládul a müncheni főpolgármester is egyetemi alapítvány kuratóriumában ül.