Milliárdok sorsa múlhat azon, aki megnyeri a Szerencsejáték Zrt. által meghirdetett legújabb pozíciót, ám természetesen ehhez számos feltételt is teljesíteni kell. Az állami cég sorsolási munkatársat keres, aki precíz és szabálykövető, az esti és hétvégi munkával sincs baja és a kamerák sem zavarják.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az álláshirdetésben kiemelik, hogy rendkívül fontos a sorsolási szabályok alapos ismerete és megértése, de ehhez minden szükséges segítséget meg is adnak. Ráadásul a sikeres jelentkező a feladatok szerint a szabályrendszerek kidolgozásában is részt vehet. Azonban vélhetően

nem csak a lottósorsoláson való részvételből áll a munka,

az irodában is helyt kell állni, és statisztikákat is kell készíteni. Ennek ellenére a középfokú végzettség elég, igaz, ismerni kell a Microsoft Excelt is a Word és a Powerpoint mellett.

A Szerencsejáték Zrt. szerint a stressztűrő képesség is fontos az állás betöltéséhez, és a kamerák előtti tapasztalat is előnyt jelent. A szerencsés pályázó a felvétele után folyamatos szakmai fejlődésre, segítőkész munkatársakra és összetartó csapatra számíthat, amit a kiszámítható nagyvállalati háttér biztosít. Versenyképes fizetés és juttatási csomag, valamint a jó hangulat teszi igazi főnyereménnyé a lehetőséget.