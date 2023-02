Adóhivatali érdeklődésre számíthatnak a virág- és az ajándékárusok, de megyétől függően az ékszerkereskedők és az édességet kínáló vállalkozások is. Nemcsak a hagyományos üzleteket keresik fel a NAV emberei, hanem a piacokat, a kitelepüléseket is, emellett a virtuális térben is tartanak ellenőrzéseket.