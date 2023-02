Gulyás Gergely: stratégiai döntéseket hozott a kormány

2030-ig szóló energiastragiát tekintett át a kormány Lantos Csaba vezetésével. A helyreállítási uniós forrásokat döntően erre a területre költenék, ez jelenti a hálózatfejlesztést, a digitalizálást a Mavirnál, és az MVM-nél, továbbá 1 millió okosóra beszerzését is tartalmazza. Szintén ebből oldanák meg az Adria gázvezeték kapacitás-növelését, a miniszter szerint ez kiemelt fontosságú projekt. A Dunai Finomító átalakítását is tartalmazza a program, ahogy középületek fejlesztését és a energiahatékonysági beruházásokat is támogatná a kormány. A hidrogénmeghajtású buszok beszerzését is segíteni fogja a kormány.