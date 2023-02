Budapesten már meghaladja a magán járóbeteg vizitek száma az állami szakrendelőben elvégzettekét, viszont a magán fekvőbeteg ellátás egyelőre a tervezhető, alacsonyabb kockázatú beavatkozásokra korlátozódik – összegezte a helyzetet a VG Podcastnak Kirschner András, a Swiss Medical alapító tulajdonosa. Ilyenek jellemzően – tette hozzá – a szülések, főleg a császármetszés, a szemészeti műtétek, a fogászati és szájsebészeti beavatkozások, a tervezett fül-orr-gégészeti műtétek, és a mozgásszervi sebészet.

A magánegészségügyi járóbeteg ellátás döntően az állami szakrendelések hozzáférhetőségének hiányából él

Fotó: Shutterstock

A magánrendelők azonban nem oldják meg azt az óriási problémát, amivel az állami rendszert igénybe vevők szembesülnek, hogy van egy úgynevezett üvegnyak, ami azt jelenti, hogy a sürgősségi osztályokon kell átmennie naponta sok tízezer betegnek azért, hogy közben eldőljön meg kell-e operálni őket vagy sem. Ezekben az esetekben érzi magát a legjobban kiszolgáltatottnak az állampolgár, de erre a területre a magánegészségügy nem tud behatolni, mert megfizethetetlenül drága lenne azt az óriási rendszert fenntartani.

Ez mindaddig így is lesz, amíg ki nem szélesedik a biztosítottak köre adott régióban több százezer emberre, akik nem csak járóbeteg, hanem fekvőbeteg csomagot is megvesznek. Majd akkor megjelenhetnek a komplex magánkórházak is.

Jelenleg a magánegészségügy azért virágzik, mert az állami rendszerben a járóbeteg ellátás hozzáférése nagyon esetleges, mindenekelőtt az endokrinológiai és a bőrgyógyászati szakrendeléseké, de több helyen egy hasi ultrahang vizsgálatra is heteket kell várni.

A magánrendeléseken ezzel szemben egy-öt munkanapon belül a ritka vizsgálatokra is lehet időpontot előjegyezni, magánúton egyedül az onkológiai ellátás komplexitása nincs meg, az a terület maradt az állami intézményrendszer kompetenciája.

A magánrendeléseken elérhető vizsgálatok átlagára vidéken jelenleg 15-20 ezer forint, Budapesten jelenleg már 25-33 ezer.

A piac most érdekes platóhoz érkezett, a gazdasági nehézségek és megszorító intézkedések miatt a magánszemélyek zsebből költése megállt, a lakosság visszafogta az ilyen jellegű kiadásait – tapasztalják a piaci szereplők. A tendencia tavaly nyár óta érzékelhető, amikor csökkent az egyéni szűrővizsgálatok iránti kereslet, a betegek visszafordultak a kisebb-nagyobb panaszokkal a háziorvosokhoz, akik mostanra lerázták a pandémiás béklyót, és aktivizálták magukat, ezzel újra megnőtt az ingyenes kapacitás az egészségügyben.

Betegek véleményezték az állami és a magánegészségügyi ellátást – hiánypótló felmérés készült Meglepetéseredményt hozott az állami és magánegészségügyi ellátás minőségét értékelő első lakossági reprezentatív felmérés, a Prémium Egészségpénztár járóbeteg-ellátást minősítő felmérése, amelyben a közellátás jobban, a magánellátás gyengébben szerepelt, mint azt sokan várták. A betegek az állami ellátást 71, a magánellátást 84 pontra értékelték, miközben 95 százalékban ugyanazok az orvosok ülnek az állami és a magánrendelőkben.

A magánegészségügy mindeközben az államihoz hasonlóan küzd a szakorvos és az egészségügyi szakdolgozók hiányával, utóbbiból több tízezres a hiány, de a magánrendelőkben még mindig 20-30 százalékkal többet tudnak fizetni a szakembereknek. Az állami orvos fizetésekkel egyre nehezebben versenyeznek a privát munkaadók, a 1,5-2,2 milliós orvos fizetésekre már nem sokat lehet ráígérni.

Vannak, akik megteszik, és fenntarthatatlanul magas bérekkel szerződtettek orvosokat, de a csökkenő betegforgalom mellett ez a költségszint már nem fenntartható.

Egyes szakrendelések átmenetileg újra nagyobb számban áttevődhetnek a lakásrendelőkbe, amelyek alacsonyabb rezsivel, hiányos számlaadási gyakorlat mellett, esetenként hiányzó eeszt-kapcsolatokkal versenyhátrányba hozzák a többieket.

A műtétes szakmákban az orvosok többsége két lábon állásra kényszerül, de a pusztán járóbeteg ellátást végző orvosok 80-90 százaléka is megtart valamilyen állami lábat, és ott keresik meg a jövedelmük nagy részét és önként vállalnak pluszmunkát a magánrendelőkben. Az elmúlt három évben nagy tőke áramlott a magánegészségügybe, ahol eddig az orvosi kapacitás megszerzéséért versenyeztek egymással a szolgáltatók, most viszont a kis szereplők elkezdtek alulról lecsipegetni a vizitszámból. Komoly konkurenciát jelenthet az állam is a magán egészségügy számára, amennyiben sikerül a digitalizációs törekvéseket megvalósítani, ha lesz teljes körú előjegyzési lehetőség az interneten, ha barátságosabbá, hozzáférhetővé tudják tenni az ellátást.

Az új szemléletre van elhatározottság, a magán egészségügynek egyre markánsabban az innovatív eljárások kínálatával kell a vonzerejét növelni

– mondta Kirschner András. Tíz éve kényelmi szolgáltatásként használták a magánegészségügyet, elsősorban szűrésekre, már a pandémia előtt megfigyelhető volt, hogy egyre több kifejezetten súlyos beteg jár fizetős kezelésekre és vizsgálatokra.

Az állami egészségügyben még nincs ellenszer a feleslegesen elrendelt vizsgálatokra, noha – a Swiss Medical alapító tulajdonosa szerint –

csak a laborvizsgálaton évi 10 milliárd forintot meg tudna takarítani az ország, ha az orvosok nem fűnyírószerűen rendelnék el ezeket a vizsgálatokat. Ugyanez a helyzet a képalkotó vizsgálatokkal, a felesleges CT és MR vizsgálatok árát is 10 milliárd forintra becsülik.

Már jól rálátnak arra, hogy ki az, aki nagyon sokat rendel, de még nem kötelezik képzésre az orvosokat emiatt, a NEAK egyelőre olyan gátakkal próbálkozik, hogy a megrendelésnél próbálja blokkolni a fölös kiadásokat, például bizonyos időnél gyakrabban nem engedi felírni azokat.

Magán egészségügyi felmérések szerint ötezer vizsgálat közül 600 feleslegesen van elrendelve.

Az állami egészségügyről nincs hozzáférhető adat egyelőre.

Az állami és a magán járóbeteg ellátás minőségi indexét nemrég a piacvezető Prémium Egészségpénztár reprezentatív felmérésen alkotta meg. Az állami járóbeteg ellátás a maximum 100 pontból 71 pontot kapott, a magán járóbeteg ellátás pedig 84-et, amit meglepő eredménynek minőúsítettek az érintettek.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és a privát járóbeteg ellátás a hozzáférés, az ellátás alatti és és utáni szolgáltatások és a diagnosztikai ellátások alapján pontozták, a négy alindex közül az állami a hozzáférés terén kapott számottevően rosszabb pontokat, mint a magán.

A betegek egyformán megbíznak az állami és a magán rendelőkben dolgozó orvosokban

Fotó: Balázs Attila/MTI

Összességében azonban a betegek ugyanúgy bíznak az állami és a magán szakrendeléseken dolgozó orvosokban, és a betegekre fordított idő sem különbözik jelentősen a két intézményrendszerben.

A magán egészségügyi szolgáltatásokban a jövőben a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb szerepet kaphat, elsőként a bőrgyógyászatban rukkolt elő széles körben elérhető, gyors, de az emberi közreműködést nem nélkülöző diagnosztikai eljárással a Swiss Medical Hungary az AIP Labsel együttműködve. Közös digitális bőrklinikájuk, az AIP Derm egy olyan Mesterséges Intelligencia modullal működik, ami 700-nál is több bőrbetegséget képes felismerni és elődiagnosztizálni az orvosoknak. A szakterület választása sem lehet véletlen, jelenleg a leghosszabb előjegyzési határidővel épp a bőrgyógyászati szakrendelések működnek az állami egészségügyben.