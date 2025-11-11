Eurós osztalékra számíthat, aki a Shopper Park Plusszal tart Európa legizgalmasabb piacára (x)

Az SPP ambiciózus stratégiája, hogy tulajdonosa és üzemeltetője legyen a régió egyik vezető kiskereskedelmi bevásárlóparkjának. Hol jár a társaság ezen az úton?

A Shopper Park Plus megalapításakor az volt a tervünk, hogy Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb retail park operátorát hozzuk létre, ami egy speciális résszektora az ingatlan- és kiskereskedelmi piacnak is. Az elmúlt években viszonylag gyors és sikeres növekedést tudtunk felmutatni. Első akvizíciónkkal Magyarországra és Csehországba léptünk be, ezt követően, tavaly év végén Szlovákiában is akviráltunk, most pedig Kelet-Közép-Európa legnagyobb piacára, Lengyelországba kívánunk belépni nyolc élelmiszer-központú kiskereskedelmi park megvásárlásával. Ez mintegy 195 millió eurós beruházást jelent.

Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke / Fotó: Pejkó Gergő / Shopper Park

A tervezett lengyelországi akvizíció mekkora lépés a portfólió jelenlegi méretéhez képest?

Jelentős, közel 50 százalék körüli ugrást jelent a portfóliónk méretében, de egy új piacra egyébként is mindig egy megfelelő méretű portfólióval kell belépni. Ez egy sale-and-leaseback típusú ingatlanpiaci tranzakció, egy hipermarket-operátorral, ezt találtuk legmegfelelőbbnek arra, hogy az egyébként nagy lengyel piacra belépjünk. A cseh és a szlovák piacra négy-négy retail parkkal léptünk be, Lengyelországba nyolc lokáción tervezünk belépni.

Alapvetően hogy működik ez az üzleti modell?

A meglévő magyar, cseh és szlovák egységeink hasonló elven működnek, mint a megvásárolni tervezett lengyel eszközök. A budaörsi Tesco működése elég jól bemutatja, hogy milyen is egy retail park. Van egy nagy hipermarket – ott a Tesco –, ami élelmiszert, napi fogyasztási cikket árul, és emellett szinte minden más fogyasztási cikk megtalálható ezekben a központokban: pl. ruházat, könyv, cipő, szolgáltatások, éttermek, kávézók.

Kényelmes és egyszerű a parkolás, jól látható és jól megközelíthető tömegközlekedéssel. Ezek is lényeges szempontjai a retail parkoknak amellett, hogy olcsó az üzemeltetésük, mivel egyszintes épületek, nincs mélygarázs, nincs lift, mozgólépcső, egyszerű a felépítésük. A fogyasztók kényelmesen, gyorsan és hatékonyan tudnak vásárolni, bármilyen módon is érkeznek oda.