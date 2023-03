Néhány napon belül megkapják a februári béreket a Dunaferr dolgozói – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Fotó: Kallus György / VG

Czomba Sándor hangsúlyozta, hogy fontos a gyárban dolgozók munkahelyének megőrzése, ezért döntött úgy a kormány, hogy fél évig átvállalja a munkabéreket. Ez 16 milliárd forint, amelyből 7 milliárdot kifizettek.

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy a Dunaferr bedőlése a teljes térség számára óriási problémát jelentene, ezért a kormány több lépést is tett, és jelenleg is zajlanak a tárgyalások a gyár további működtetéséről. Azonban azt is kiemelte, hogy a Dunaferr hosszú évek óta tolja maga előtt azokat a problémákat, amelyek az elhibázott privatizáció kapcsán felmerültek.

Az államtitkár a rádióban a mobilitási támogatásról is beszélt, amivel azokat akarják segíteni, akik a tartózkodási helyüktől több tíz kilométerre találnak munkalehetőséget. Elmondta, hogy

akik 10 és 60 kilométer közti távolságra laknak munkahelyüktől, azok fél évig havonta és tíz kilométerenként durván 10 ezer forint utazási támogatást kapnak, míg akik ennél is messzebb élnek a munkahelyüktől, azoknak szintén hat hónapra nagyjából havi 160 ezer forint lakhatási támogatást adnak.

Szólt a közfoglalkoztatásból kilépők versenyszférában elhelyezkedését segítő programról is. Az elmúlt tíz év folyamatos és tervszerű foglalkoztatás-, illetve gazdaságpolitikája tette lehetővé, hogy most Magyarországon a foglalkoztatottak száma eléri a 4,7 milliót – jelentette ki.