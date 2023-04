GDP-arányosan 1,44 százalék volt Magyarország védelmi kiadása 2022-ben – olvasható a NATO éves jelentésében. A katonai egyesülés 30 tagállama közül tavaly összesen heten teljesítették azt a követelményt, hogy a szövetséges államok a bruttó hazai össztermékük 2 százalékát fordítsák védelmi célokra. Ez jó tendenciát mutat, mivel 2014-ben még csak három ország teljesítette ezt a vállalást. Igaz, 2021-ben nyolcan tartoztak ebbe a klubba.

A magyarok 72 százaléka támogatja a védelmi kiadásokat. Fotó: Varga György / MTI

A szervezet főtitkára, Jens Stoltenberg a közel 200 oldalas dokumentum publikálásakor ennek kapcsán megjegyezte, hogy a NATO arra számított, további két tagország eléri a 2 százalékos küszöböt, azonban ezek gazdasága a vártnál nagyobb mértékben nőtt, amiért a védelmi kiadásaik a GDP arányában alacsonyabbak lettek.

Ez a leírás akár Magyarországra is utalhat.

A magyar GDP volumene 4,6 százalékkal növekedett 2022-ben, és elérte a 184,7 milliárd dollárt. Ezzel egyébként a legjobban teljesítő országok első harmadába tartozik az EU-ban.

Hogyan áll Magyarország a NATO-célok terén?

Mindenesetre tény, a korábbi várakozások arról szóltak, hogy a magyar védelmi költések GDP-arányosan elérhetik az 1,7-1,8 százalékot az előző évben. Ettől végül elmaradt a tényleges adat, azonban ez nem befolyásolja azt a vállalást, hogy 2024-re Magyarország teljesítse a 2 százalékos szintet. Ebben kulcsszerepe van a Honvédelmi Alapnak, amely megteremti a honvédelmi fejlesztések forrásait. Az sem zárható ki, hogy a 842 milliárd forintos alappal a honvédelemre fordított kiadások 2023-ban meghaladják a GDP 2 százalékát.

Akárhogy is, a magyar védelmi költések trendjében egyértelmű javulás látszik. Ez 2014-ben GDP-arányosan még csak 0,86 százalékot mutatott. Az eddigi csúcs 2020-ban állt be 1,76 százalékos mértékkel. A legfrissebb, 1,44 százalékkal Magyarország a középmezőnyhöz tartozik, megelőzi Dániát, Portugáliát, Törökországot, Kanadát vagy éppen Csehországot, de elmarad Németországtól, Hollandiától, Romániától, Szlovákiától és a listavezető Görögországtól (3,54 százalék) is. Az USA egyébként 3,46 százalékos védelmi kiadást tud felmutatni 2022-re, de összességében brutális súlyt a NATO-ban: az összesített védelmi kiadások (1 billió dollár) 70 százalékát adta.

A haderő létszáma is megerősödött Magyarországon. Fotó: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Visszatérve Magyarországra, a szövetség jelentéséből viszont az is kiderül, a védelmi büdzsén belül hazánk költött a legnagyobb, 48 százalékos arányban haditechnikai eszközökre és felszerelésre tavaly.

Ebben az összevetésben az elsők vagyunk, a NATO-tagállamok a magyarok hátát nézik, és jócskán elmaradnak ettől.

A második Görögországot 45 százalékra mérték, a harmadik Luxemburgot 39-re. Infrastruktúrára 3 százalékot költöttünk, üzemeltetésre 19-et, személyzeti kiadásokra pedig 30-at.

Milyen arányban támogatják a NATO-t a magyarok?

Ezzel összefüggésben a NATO közölt egy közvélemény-kutatást is, amely szerint a magyarok 72 százaléka támogatja a védelmi kiadásokat, és csupán 15 százaléka mondja azt, hogy vissza kellene fogni a költéseket. Általánosságban a NATO társadalmi támogatottságáról az mondható el, hogy a magyarok 77 százaléka szavazná meg a NATO-tagságot, és csak 9 százalék szavazna a kilépés mellett. Ezzel Magyarország a 10. leginkább NATO-barát országnak minősül, mögötte végzett Hollandia, Németország és az USA is. A magyarok 71 százaléka értett egyet azzal az állítással, hogy a NATO-tagság csökkenti annak a valószínűségét, hogy egy idegen ország megtámadja Magyarországot, és 11 százalék utasította vissza ezt a helyzetértékelést.

Mennyi pénzt költött Magyarország katonai célokra?

A NATO összesítése arra is kitért, hogy forintra pontosan mekkora összeget emésztettek fel a védelmi kiadások. Magyarország 2022-ben összesen csaknem 958 milliárd forintot fordított erre.

Ez brutális növekedés néhány év leforgása alatt: 2014-ben ez még mindössze 281 milliárd forintra rúgott.

Átszámítva mintegy 2811 millió dollárról van szó, ami a duplája a horvát kiadásnak, stabilan veri a szlovákét (2004 millió dollár), de például nem mérhető Németország 61 milliárd dolláros költéséhez. Ezzel párhuzamosan a haderő létszáma is megerősödött Magyarországon, és a 2014-es 17,4 ezer fős állomány 2022-re 21,4 ezerre bővült.