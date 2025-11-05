Oroszországé a világ ötödik legnagyobb ritkaföldfém-tartaléka, de semmit sem ér vele - a szankciók miatt most változtatnának a helyzeten

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden utasította a kormányt, hogy december 1-jéig dolgozzon ki tervet a ritkaföldfémek kitermelésére. Oroszország rendelkezik az egyik legnagyobb tartalékkal ezekből a kulcsfontosságú alapanyagokból, mégis teljes mértékben az importjuktól függ, mert képtelen a bányászatukra és a feldolgozásukra.

Hiába a nagy barátság Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping között, a kínaiak nem adják át a ritkaföldfémek kitermelésének technológiáját / Fotó: Huang Csing-ven / Hszinhua / AFP

A ritkaföldfémek kulcsfontosságúak többek között az okostelefonok, az elektromos járművek és a fegyverrendszerek gyártásában, és Kína szinte monopolhelyzetben van ezen a területen. Uralja a globális piacot, és nem fél fegyverként használni a ritkaföldfémeket és a belőlük készített mágneseket.

A Reuters tudósítása szerint részleteket nem hoztak nyilvánosságra arról, mit tervez pontosan Putyin, az azonban biztos, hogy az Egyesült Államok szövetségi kormányának földtani intézete (U. S. Geological Survey – USGS) becslése szerint Oroszország rendelkezik a világon az ötödik legnagyobb tartalékkal

Kína,

Brazília,

India

és Ausztrália

után.

A becslések igen széles skálán mozognak, a USGS szerint 3,8 millió tonnáról, a moszkvai természeti kincsek minisztériuma szerint 28,5 millió tonnáról van szó. A 29 ritkaföldfémből összesen 658 millió tonna rejlik orosz föld mélyén az Interfax tudósítása szerint.

Hiába a ritkaföldfémek, ha nem tudják kibányászni

Hiába azonban ez a hatalmas rejtett vagyon, mert Oroszország teljes mértékben importra szorul évi mintegy háromezer tonnás ritkaföldfém-igényének kielégítésére.

Mindössze mintegy 50 tonnát bányásznak belőlük, ami a belföldi kereslet csupán 2 százalékát adja.

A Eurasian Times tudósítása szerint Oroszország csak a globális ritkaföldfém-kitermelés 1 százalékát biztosítja, és hasonlóan rosszul áll más alapvető fontosságú nyersanyag terén is: a volfrám 57, a molibdén 51, a cirkónium 61, a nióbium több mint 90, a tantál 60 és a lítium 100 százalékát külföldről szerzi be.

Kína féltve óvja a monopolhelyzetét / Fotó: BJP7images / Shutterstock

A helyzet tarthatatlanságával Putyin is tisztában van, hiszen már februárban felajánlotta amerikai kollégájának, Donald Trumpnak, hogy Ukrajna helyett inkább Oroszországgal működjön együtt a ritkaföldfémek kitermelésében.