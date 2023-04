Az eddigi április 30-i határidő helyett az év utolsó napjáig hatályos az a rendelet, amely az egyetemes szolgáltatásra jogosulók körének megjelölésére és arra vonatkozik, hogy a tavaly megszabott átlagfogyasztáson felül áramot és gázt használóknak mennyit kell fizetniük a plusz vételezésükért.

Fotó: Havran Zoltán

A tavalyi rendelet ugyanis az Ukrajnában folyó háborúra hivatkozva meghirdetett veszélyhelyzet keretében kimondta, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosultak csak adott átlagfogyasztásig fizethetnek az általuk vételezett áramért és gázért hatósági tarifát, afölött piaci ár terheli őket.

Piacközelibb lehet az árképzés

Ugyanakkor e piaci árat is az árhatóság, vagyis a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szabta meg. Emlékezetes, hogy a nagyságát az év elején a piaci árak módosulása dacára sem változtatta, így a lakossági piaci tarifa is hatóságinak tűnhet. Ezen is változtat az új rendelet.

Leszögezi, hogy a lakossági piaci áram-, illetve gáztarifa az áram-, illetve a gáztörvény szerint nem minősül hatósági árnak.

Alkalmazásának feltételeit a MEKH elnöke az egyetemes szolgáltatóval folytatott egyeztetés után rendeletben határozza meg. Ez az ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. Ha ez az ár a szerződés megkötése után megváltozik, akkor az új ár lesz a lakossági áram-, illetve gázvásárlási szerződés része. A hivatal a rendeletében foglalt árat a piaci viszonyok jelentős változása esetén hivatalból vagy az egyetemes szolgáltató kezdeményezésére, az egyetemes szolgáltató által szolgáltatott adatok alapján felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

A változtatás révén a lakosság által fizetett piaci ár képzése közelebb kerülhet a tényleges piaci árképzéshez, ami az ár irányának adott módosulásától függően előny, vagy éppen hátrány a lakosság számára. Ugyanakkor az árképzés szigorú hatósági kontrollja megmarad, ami egyértelmű védelmet jelent az alkupozíció nélküli lakossági ügyfelek számára.

Tovább él a rezsivédelmi szolgáltatás rendszere

Módosult a rezsivédelmi szolgáltatásról szóló kormányrendelet is, ez esetben is a szabályozás meghosszabbításáról van szó. A rezsivédelmi szolgáltatás intézménye az elérhető árú villamos energia és földgáz ellátás érdekében született. E szolgáltatás állami közfeladat, formálisan a kormány nyújtja az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználóknak. A kormány annak érdekében, hogy a feladat végzése országos lefedettséggel történtjen, a gázellátásban egy egyetemes szolgáltatót, az áramellátásban pedig a szolgáltatók egy konzorciumát jelölte ki a 2022. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra. 2024. január 1-jétől új kijelölésre kerülne sor, újabb két évre. Ez most úgy változott meg, hogy a jelenleg a hatályos kijelölés 2024 utolsó napjáig szól.

Újként jelent meg a rendeletmódosításban, hogy azt a szerződést, amelyet a rezsivédelmi szolgáltatásról az illetékes miniszter kötött a villamosenergia szolgáltatóval és a földgázszolgáltatóval, a feleknek minden év szeptember 30-ig felül kell vizsgálniuk, és annak módosítása esetén a módosított szerződést tájékoztatás céljából október 1-jéig megküldik a MEKH-nek.

Az eredeti rendelet szerint a két éritett szolgáltató 2024. május 15-ig küld elszámolási kérelmet a 2023-as szolgáltatási kötelezettségről a miniszternek, aki ennek alapján és a hivatal javaslatának figyelembevételével 2024. július 15-ig állapítja meg a többlet vagy a hiány mértékét. Ettől függően kaphat a szolgáltató térítést, illetve köteles visszatéríteni a többletként beszedett pénzt 2024. augusztus 31-ig. A rendelet szövegezése itt úgy módosult, hogy a rendelet hatályának meghosszabbítása miatt a dátumok frissültek, helyenként konkrét év megjelölése helyett az ellentételezés éve szerepel.

Megváltozott a nagycsaládosokat megillető gázárkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló kormányrendelet is. Törölték belőle azt a mondatot, amely szerint a módosítás csak 2023. április 30-ig hatályos. Végül hatályát veszítette a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet azon alcíme, amely egyébként is csak a 2023. április 30-ig szóló árképzésre vonatkozott.