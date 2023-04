Közel nyolcvanéves mélyponton a magyar sertésállomány Hosszabb távon Magyarországon folyamatos a sertésállomány csökkenése, utoljára 1946-ban volt olyan alacsony, mint a KSH által mért decemberi, kevesebb mint 2,6 milliós – mondta a Világgazdaságnak Oláh Endre, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének főtanácsosa. Ez éves alapon 6,2 százalékos leépülés, némileg magasabb az Európai Unió 5 százalékos átlagánál. A sertésállomány fogyása a nagy sertéstartó tagállamokban, Spanyolországban, Németországban és Lengyelországban is jellemző, az előbbi kettőben 3, illetve több mint 9 százalékkal tartottak kevesebb disznót. Nemcsak a sertések, hanem a hizlalók száma is apad, a KSH szerint tavaly 17 százalékkal lettek kevesebben, de Oláh Endre szerint az kérdés, hogy ez az adat pontosan kiket takar, vagyis milyen sertéslétszámtól számít valaki sertéstartónak. Az elmúlt évek agrárcenzusai ugyanakkor jó kapaszkodót nyújtanak a termelői létszám alakulásának vizsgálatában, ezekből pedig az derül ki, hogy tíz év alatt a harmadára, vagyis a 2010-es 147 ezerről 2020-ra 48 ezerre csökkent a legalább egy sertést tartók száma. Azóta ez a szám is jóval alacsonyabb lehet, mert a 2021-ben egész biztosan sokan abbahagyták.