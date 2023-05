A jelenség mögött az húzódik, amiről korábban is írtunk, azaz a megélhetési költségek emelkedése miatt egyre többen térhetnek vissza a munkaerőpiacra, tehát olyan is dolgoznának, akiket korábban az inaktívak közé sorolt a KSH. Egy részük most bekerülhetett a statisztikába, miközben sokan képesek volt elhelyezkedni.