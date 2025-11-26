Orbán Viktor kísérete balesetet szenvedett — a TEK járműve sodródott le az útról
Egy jármű az úttestről letérve egy fás-ligetes területre hajtott, s egy fának ütközött. Később a Terrorelhárítási Központ (TEK) közleményéből kiderült, hogy a fegyveres szervezet egyik autója szenvedett balesetet, miközben Orbán Viktor helyi programján teljesített feladatot.
Autós kísérettel indultak
A TEK közleménye szerint az autó megcsúszott a nedves burkolaton, és egy fának csapódott. Mindkét irányból lezárták az utat a Köztársaság úti kereszteződés és az alsóerdei kalandpark között, s elterelték a forgalmat az érintett szakaszról. Közben egy mentőautó érkezett a baleset helyszínének irányából, szirénázva tartott a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház irányába.
A balesetben négyen megsérültek, őket kórházba vitték. A közlemény szerint más autó nem volt érintett.
Ahogy azt korábban megírtuk, a miniszterelnök az új Magyarországra érkező amerikai beruházásról posztolt Facebook-oldalán, majd a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravató ünnepségén járt kedden Zalaegerszegen. Orbán Viktor kiemelte: „Nem számít, hogy fiatal vagy idős, családos vagy egyedülálló. A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár.”
Orbán Viktor: elkészült az amerikai óriásgyár Magyarországon
A miniszterelnök kiemelte: „Háború ide vagy oda, mi tartjuk amit ígértünk.
- Vállalkozásbarát és munkaalapú gazdaságpolitikával új befektetéseket hozunk az országba, Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig.
- Emeljük a nyugdíjakat, és bevezetjük a 14. havi nyugdíjat.
- Bevezetjük a három- és kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességét.
- Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját.
És a sort hosszan folytathatnám. Támadnak is érte balról a brüsszeliek és aktuális hazai helytartóik folyamatosan. Nekik a bankadó túl magas, a nyugdíjrendszer túl bőkezű, az szja túl alacsony.”
„Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket. Reggel 7, indulás Zalaegerszegre, Flextronics gyárátadó: 35 milliárd forintos beruházás, 210 új munkahely, köztük kutató- és fejlesztőmérnökök szép számmal” – közölte Orbán Viktor Facebook-oldalán kedd reggel.