Orbán Viktor kísérete balesetet szenvedett — a TEK járműve sodródott le az útról

Kedd délután közúti közlekedési baleset történt Zalaegerszeg határában, a 7401-es jelű úton, az Alsóerdőnél. Később kiderült, hogy a kisodródott autó a TEK flottájába tartozott.
VG
2025.11.26, 08:44
Frissítve: 2025.11.26, 09:04

Egy jármű az úttestről letérve egy fás-ligetes területre hajtott, s egy fának ütközött. Később a Terrorelhárítási Központ (TEK) közleményéből kiderült, hogy a fegyveres szervezet egyik autója szenvedett balesetet, miközben Orbán Viktor helyi programján teljesített feladatot.

tek, autó, jármű
Kiderült, hogy a TEK autójának kisodródása miatt történt a terelés a Köztársasági úti kereszteződésnél / Fotó: Szabó Judit

Autós kísérettel indultak

A TEK közleménye szerint az autó megcsúszott a nedves burkolaton, és egy fának csapódott. Mindkét irányból lezárták az utat a Köztársaság úti kereszteződés és az alsóerdei kalandpark között, s elterelték a forgalmat az érintett szakaszról. Közben egy mentőautó érkezett a baleset helyszínének irányából, szirénázva tartott a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház irányába.

A balesetben négyen megsérültek, őket kórházba vitték. A közlemény szerint más autó nem volt érintett. 

Ahogy azt korábban megírtuk, a miniszterelnök az új Magyarországra érkező amerikai beruházásról posztolt Facebook-oldalán, majd a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravató ünnepségén járt kedden Zalaegerszegen. Orbán Viktor kiemelte: „Nem számít, hogy fiatal vagy idős, családos vagy egyedülálló. A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár.”

Orbán Viktor: elkészült az amerikai óriásgyár Magyarországon

A miniszterelnök kiemelte: „Háború ide vagy oda, mi tartjuk amit ígértünk.

  • Vállalkozásbarát és munkaalapú gazdaságpolitikával új befektetéseket hozunk az országba, Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig.
  • Emeljük a nyugdíjakat, és bevezetjük a 14. havi nyugdíjat.
  • Bevezetjük a három- és kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességét.
  • Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját.

És a sort hosszan folytathatnám. Támadnak is érte balról a brüsszeliek és aktuális hazai helytartóik folyamatosan. Nekik a bankadó túl magas, a nyugdíjrendszer túl bőkezű, az szja túl alacsony.”

„Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket. Reggel 7, indulás Zalaegerszegre, Flextronics gyárátadó: 35 milliárd forintos beruházás, 210 új munkahely, köztük kutató- és fejlesztőmérnökök szép számmal” – közölte Orbán Viktor Facebook-oldalán kedd reggel. 

