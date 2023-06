Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter harmadik alkalommal hívta össze a Gazdasági Kamarák Egyeztető Fórumát, amely a Gazdaságfejlesztési Minisztérium koordinációjával a kormány gazdaságpolitikai tanácsadó, konzultatív testülete. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, az AmCham Hungary, illetve a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara alkotta fórum mostani egyeztetésének fő témája a hazai vállalkozások versenyképességének megőrzése és a további fejlődésükhöz szükséges feltételek biztosítása volt – derült ki a Gazdaságfejlesztési Minisztérium keddi közleményéből.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az egyeztetés résztvevői kiemelten foglalkoztak a vállalkozásokat sújtó energiacsapda kérdéskörével is. Arra a következtetésre jutottak, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően a vállalkozói szektor helyzete stabilizálódott.

A szereplők szerint jó irányba mutató és hatékony lépésnek bizonyult az energiaintenzív vállalkozások számára nyújtott kormányzati támogatás a működési költségek és az energiahatékonysági beruházások finanszírozásához, valamint hogy májustól a gázszolgáltatásban mintegy 14 ezer, az áramellátásban pedig közel 17 ezer nem lakossági ügyfél (kétharmaduk gazdasági társaság) számára kevesebb mint felére csökkentek a Váltó fix tarifák.

Szintén kiemelték, hogy továbbra is van egy jelentős vállalkozói kör, amelynek nehézséget okoz az energiaköltségei finanszírozása.

A fórum tagjai azzal a kéréssel fordultak a kabinethez, hogy segítsen megoldást találni azon kis- és középvállalkozások számára, amelyeknek jelenleg is súlyos anyagi nehézséget okoz a szankciós energiafelár kifizetése.

Szeretnék elérni azt is, hogy

a kormány fontolja meg az áramszolgáltatásra vonatkozó fix áras szerződések felülvizsgálatát, piaci árszinthez igazítását,

és olyan helyzetet teremtsen, hogy automatikusan csökkenjenek az ilyen szerződésekben szereplő árak.

Bár a fix áras szerződések előnyösek voltak a kiszámítható költségek miatt, a piaci változások és az árak csökkenése miatt még mindig több tíz ezer kkv-t érinthet kedvezőtlenül. A szervezetek emellett azzal a javaslattal is éltek, hogy a keletkezett költségcsökkenést a vállalkozások építsék be az áraikba, hogy a csökkentést fogyasztók is megérezzék.

Ezzel a lépéssel szándékuk szerint érdemben mérséklődnének a végfelhasználói árak, végső soron pedig jelentős hatása lehetne az infláció mérséklésére.

A gazdaságfejlesztési miniszter kiemelte, hogy a kormányzat folyamatosan keresi azokat a megoldásokat, amelyek csökkentik a vállalkozások számára is az energiaválság okozta terheket, emiatt vállalta, hogy a kormány elé terjeszti a javaslatokat.

A Gazdasági Kamarák Egyeztető Fórumának alakuló ülésére januárban, a másodikra pedig áprilisban került sor.