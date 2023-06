A világ több részén ünneplik a magyarok a nemzeti összetartozás napját vasárnap, ami az első világháborút lezáró békeszerződés aláírásának évfordulója. Így tesznek Magyarország, Erdély és az Egyesült Államok jó néhány településén is. A jeles nap alkalmából több politikus és magyar diaszpórát képviselő is megszólalt.

A nemzeti összetartozás napján pártállástól függetlenül a magyarság egységére szólítottak fel.

Fotó: Soltész Miklós Facebook

KDNP

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szerint az utókor joggal tartja békediktátumnak a szerződést, hiszen hazánknak nem volt beleszólása a feltételek alakításába.

Nemzetünk talán legnagyobb tragédiáját leginkább a nagyhatalmak szűklátókörűsége és a szomszédos országok mohósága idézte elő, de nem hagyhatjuk ki a sorból az ország védelmét a kritikus helyzetben feladó, vezetésre tökéletesen alkalmatlan Károlyi Mihályt, illetve a Tanácsköztársaság ámokfutását sem A trianoni békediktátum aláírásának napja több mint száz éve a magyar történelem egyik legszomorúbb dátuma – írták közleményükben.

Simicskó István frakcióvezető szerint az elmúlt években szimbolikusan és a honosítási törvénynek köszönhetően valóságosan is újra egyesült a nemzet.

Soltész Miklós

Székelyföldre látogatott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap. „Mind a külhoni magyaroknak, mind a Magyarországon élő nemzetiségeknek a hit, a nyelv és kultúra erősítésére van szükségük ahhoz, hogy szülőföldjükön megőrizzék nemzeti identitásukat” – mondta a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott rendezvényen.

Később az MTI-nek elmondta, hogy alumnitalálkozót szerveztek Erdélyben a magyarországi nemzetiségi középiskolák egykori ösztöndíjasainak, hogy bemutassák, hogyan éli meg a magyarság kisebbségi helyzetben a nemzeti összetartozás élményét.„A magyar állam teljes mértékben támogatja magyarországi őshonos nemzetiségek tanulását, anyanyelvi környezetben való továbbtanulását” – mondta az államtitkár. A politikus rámutatott arra is, hogy a nemzetiségi fiataloknak is feladata, hogy az anyaországaiknak – legyen az Horvátország, Szlovákia vagy Románia – jelezzék: magyarországi megmaradásukhoz anyaországuk támogatására is szükség van, mert ezt náluk hitelesebben senki nem tudja elmondani.

MSZP

Az ünnep kapcsán megszólalt a Magyar Szocialista Párt részéről Molnár Zsolt pártigazgatója, aki az Új Köztemetőben elmondta, hogy a nemzet akkor lehet sikeres, ha sorsfordító kérdésekben nem megosztott, azoknak pedig súlyos politikai felelősségük van, akik megosztanak egy nemzetet, hiszen ezzel az összetartozást gyengítik.

Az ellenzéki politikus szerint a nemzeti összetartozás napján a 1848–49-es hősökről is meg kell emlékezni, akik a nemzet függetlenségért, szuverenitásáért harcoltak. A magyar nemzet példátlanul egységes volt ebben az időszakban. A patrióta szociáldemokrácia a nemzetért van. Így elutasítanak mindent, ami kirekeszt bárkit is a nemzet fogalmából, vagy aki pártpolitikai kérdést csinál a nemzeti kérdésből – mondta Molnár Zsolt.

LMP

A Lehet Más a Politika párt társelnökei, Schmuck Erzsébet és Ungár Péter közleményben írtak arról, hogy 1920-ban ezen a napon igazságtalan és minden magyar ember számára fájdalmas trianoni diktátumot hoztak létre, amely szétszabdalta hazánkat, és ami fizikailag még mindig elválasztja egymástól a nemzetrészeket, de lélekben soha nem tudta.

A pártvezetők szerint közösen kell kiállnunk a Kárpát-medencében élő magyarokért, és közösen kell megvédenünk természeti kincseinket. „A Nemzeti Összetartozás Napja a magyar nép jelképes hídja, ami összeköt és egymáshoz visz bennünket. Mi, az LMP közössége ezt a hidat óvjuk és megtartjuk a jelenben, a jövőben pedig védeni és őrizni fogjuk” – írták.

Romániai magyarság

Csécs Márton unitárius esperes a torockói Duna-napról elmondta, hogy egyezség és megegyezés eredménye, hogy az létrejöhetett, és fontos, hogy „van eszme, van esemény, ami bár lehet, hogy csak ideig-óráig, de legalább ideig-óráig elmossa a határokat, a nézeteltéréseket, a sérelmeket, és fel tudunk oldódni abban, ami a miénk”.

Az összetartozás mellett az összetartás fontosságára is felhívta a figyelmet, ami aktív cselekvés. „Tartsunk össze: azok is, akik tesznek és azok is, akik csak hibakereső fókuszra állították a lencséjüket. Azok is, akik ellenkeznek, azok is, akik támogatnak.”

Baricz Gergő énekes az Összetartozás koncerten a Duna-napon Torockón, 2023. június 3-án.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is kulturális műsorokkal ünnepelnek. Sepsiszentgyörgyön a kőszínpadnál tartanak megemlékezést a Sepsiszéki Székely Tanács és a Sepsireform Egyesület szervezésében, amin a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Szövetség s képviselteti magát.

Amerikai magyarság

Az Egyesült Államokban több mint 1,4 millióan vallják magukat magyarnak vagy magyar származásúnak. Az Amerikai Magyar Koalíció elnöke elmondta, hogy az ottani magyarságot szervezett formában több mint 100 szervezet, 78 templom, 33 magyar iskola, 25 cserkészcsapat, 12 magyar ház, múzeum és könyvtár tömöríti, továbbá csaknem minden szövetségi államban van magyar közösség.

Lauer Rice Andrea úgy vélte az állami médiának adott interjúban, hogy a koronavírus-járvány erősebbé tette az amerikai magyarok közösségét, részben azért, mert az interneten keresztül tartott eseményekkel többeket elértek, amivel a közösségi szellem erősödött.

Az elnök szerint a közösség két nagy kihívással szembesül. Az egyik a fiatal generáció bevonása a diaszpóra életébe, a másik az, hogy azokat is minél jobban bevonják a magyar közösségek életébe, akik nem beszélnek magyarul. Rámutatott, hogy az 1,4 millió, magát magyarnak vagy magyar származásúnak tartó amerikai közül mintegy 1 millióan nem beszélik a nyelvet. Jellemzően második, harmadik, negyedik generáció óta az Egyesült Államokban élőkről van szó.

Az ünnepről Orbán Viktor miniszterelnök Kalmár Pál Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország zeneszámával emlékezett meg.