A Magyar Nemzeti Bank kedvezően bírálta el a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) programra pályázatot benyújtó K&H Biztosító Zrt. beadványát, és erről értesítette is az intézményt. A biztosító így a döntésétől függően akár azonnal, de legkésőbb 60 napon belül megkezdheti itthon az MNB felé bejelentett minősített termékének forgalmazását – közölte a jegybank.

Fotó: Shutterstock

Az új csatlakozóval együtt a lakásbiztosítási ágazattal foglalkozó 14 biztosító közül immár 12 megszerezte az MFO-minősítést itthon: a biztosítási piac szereplőinek döntő többsége – együttesen 95 százaléka – tehát elkötelezte magát az ügyfélbarát szemlélet mellett. A fogyasztóbarát otthonbiztosítások szerződésszáma 2023. április végén meghaladta a 33 ezret, amelyek együttesen 1500 milliárd forintnyi ingó- és ingatlanvagyont védenek.

Az idén április 30-tól jogszabályi előírás alapján a fedezeti lakásbiztosítással igényelhető új lakáshiteleknél a hitelezőknek és a közvetítőknek be kell mutatniuk az ügyfelek részére az MNB honlapján elérhető ingyenes MFO-kalkulátort.

Tovább növelheti a fogyasztóbarát konstrukció népszerűségét, hogy a lakáshitelek teljes hiteldíjmutatójába is be kell számítani a lakásbiztosítás díját (az MFO-nál ez sokszor kedvezőbb az egyéb piaci termékekéhez képest), illetve az első éves díj legfeljebb az ötöde lehet a biztosításközvetítői jutalék (az MFO-nál ez ma is olcsó).

Jövő márciustól pedig a lakásbiztosítási szerződésesek az évforduló mellett évi egyszer, márciusban is felmondhatók (ez megkönnyítheti az MFO-ra váltást is). Az újjáépítési költségek kiugró növekedése miatt az ügyfeleknek megkötött lakásbiztosításukat is érdemes rendszeresen áttekinteniük, valamint friss kalkulációt végezni egyéni igényeik alapján, amelyben az MNB MFO-kalkulátora is segítséget nyújt.