A korábbi május havi értékekkel összevetve az idei érték magasabb, mint a hosszú távú e havi átlag (52,5) és az előző három év e havi értékeinek átlagát is meghaladja (55,1). A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított májusi értéke így összességében 57,1 ponton alakult. A felmérésben vizsgált részindexek egy kivételével csökkentek, ennek ellenére bővülésről árulkodnak az értékek. A változások mértéke egy esetben a kilenc százalékpontot is meghaladta – közölte csütörtökön a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). A foglalkoztatottság index értéke 0,6 százalékponttal alacsonyabb ebben a hónapban, ám bővülést mutat immár huszadik alkalommal. Az elmúlt időszakban is 50,0 pont körül mozgott az index, ami ebben a hónapban lassabban bővült (52,8).

Májusban az acél alapanyagok, az egész nyúl, a máj, a papír és a sárga réz kapcsán jeleztek jelentősebb áremelkedést Fotó: Shutterstock

A BMI szezonálisan kiigazított májusi értékének kialakításakor a válaszadók az előző hónaphoz képest lassuló bővülési folyamatról számoltak be. Az áprilisi, intenzív bővülést követően májusban visszafogott bővülést figyelhetünk meg.

A részindexek túlnyomórészt csökkentek, ám többségük tartja a bővülő tendenciát.

Az új rendelések mennyisége tartja az erős bővülését, de az indexérték 8,6 százalékponttal visszaesett. A termelési mennyiség index szintén bővülést jelez, az e havi indexérték 9,8 százalékponttal kisebb, mint az áprilisi érték. A foglalkoztatás 50 pont felett maradt, értéke 0,6 százalékponttal csökkent az előző havi felmérés után. A szállítási átfutási idő értéke, ezzel szemben tartósan 50 pont alatt maradt, 3,3 százalékponttal csökkent az index májusban.

A vásárolt készletek index stabil bővülést jelez, de 2,9 százalékponttal csökkent értéke a hónapban. A külpiaci mutatók továbbra is bővülésről tanúskodnak. Az import indexe 4,3 százalékponttal, az exporté 1,9 százalékponttal esett vissza e hónapban. A beszerzési árak emelkedése tartós, az 1,6 százalékpontos növekedés az áremelkedés intenzitását is jelzi. A beszerzési mennyiség index 9,0 ponttal zuhant vissza. A késztermékkészletek indexe 6,1 százalékponttal csökkent ebben a hónapban.

A 2023 májusi BMI index alacsonyabb az áprilisi (61,9) értéknél. Május átlag feletti hónapnak számít (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,6; a májusi értékeké 52,5). A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték a harmadik legmagasabb május havi érték.

A termelési mennyiség indexe csökkent a hónapban, az 50,0 pont feletti érték a termelt mennyiség növekedését jelzi. 1995 óta ez az ötödik legmagasabb e havi érték. Az új rendelések indexe ezúttal emelkedett, s továbbra is jelzi, hogy az új rendelések állománya magasabb lett az előző hónaphoz képest. 1995 óta ez a harmadik legmagasabb májusi érték. A szállítási átfutási idő indexe alacsonyabb áprilishoz képest. Az index értéke 2020 eleje óta folyamatosan 50,0 alatt mozog. Az eddigi április havi értékeket vizsgálva az idei a második legalacsonyabb érték 1995 óta. A vásárolt készletek index visszaesett, de értéke 50,0 pont felett tartós fellendülést mutat. Az e havi indexérték a harmadik legmagasabb májusi érték 1995 óta. A foglalkoztatottsági index csökkent, de ebben a hónapban is növekedésre utal, huszadik alkalommal. Az indexérték több, mint egy éve tartja a bővülő tendenciát.

Az Üzleti Jelentések felmérés további eredményei