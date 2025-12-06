MÁV: idén mégsem lesz felújítva az összes mosdó az állomásokon – kiderült, meddig tartanak még a munkálatok

Az építési és közlekedési miniszter még januárban jelentette be, hogy a MÁV-Volán csoport összes mosdóját egytől egyig felújítják a 10 pontos vállalásainak részeként.

MÁV: idén már nem lesz felújítva az összes mosdó az állomásokon / Fotó: 10vallalas.hu

Lázár János azt is elárulta, hogy mintegy 1200 mosdó tartozik a csoporthoz, több száz pedig már felújításra szorul.

Elmondta, hogy a korábbi években háromszáz darab mellékhelyiség már fel lett újítva, azonban mindegyik vasútállomáson található mosdót, illetve a buszpályaudvarokon lévő több mint kétszáz darab WC-t is rendbe teszik.

A miniszter arról is beszélt, hogy a mosdók körüli munkálatok 6,5 milliárd forintba kerülnek: ezt az összeget belső forrásból teremtették elő.

A 10 pontos vállalásoknak külön honlapot is csináltak:

ott az szerepel, hogy idén december 31-ig 946 darab vasúti és 256 darab buszpályaudvaron és állomáson található mosdót, WC-t újítanak fel.

A felújítást követően a Mol-benzinkutak rendszeréhez hasonló üzemeltetést vezetnek be a nagy pályaudvaroknál, a kisebb állomásokon pedig élő munkaerőt használnak majd.

Minden állomáson a mosdók használatáért fizetni kell: készpénzes és elektronikus fizetési lehetőség is lesz, a csoport utasainak azonban az ingyenes használatot biztosítják a MÁV+ alkalmazással vagy az érvényes menetjegy, illetve bérlet beolvasásával.

Idén már nem lesz felújítva az összes mosdó

Hegyi Zsolt, a MÁV-Volán csoport vezérigazgatója május végén egy rádióinterjúban számolt be arról, hogy körülbelül 20 helyszínen készültek el a mosdófelújításokkal, de nem részletezte, hogy az év végéig megújulhat-e az összes.

Inkább azt emelte ki, hogy a MÁV-Volán csoport utasai ingyen használhatják a mellékhelyiségeket, illetve azt nevezte fontosnak, hogy az elkövetkező évekre is megőrizzék a felújított mosdók állapotát.

Lázár János pár napja az Országgyűlés gazdasági bizottságának beszámolt az év eleji 10 pontos vállalásairól is. Az éves meghallgatáson többek között részletezte, hol tart jelenleg a MÁV-hoz, illetve a Volánbuszhoz tartozó mosdók felújítása.

Ismét elmondta, hogy amikor bejelentette a csoport mosdóinak rendebtételét, sokan kinevették, azért mert „budik takarításával foglalkozik a miniszter.” „Muszáj vagyok, mert ha más nem csinálja, akkor nekem kell” – tette hozzá