MÁV: idén mégsem lesz felújítva az összes mosdó az állomásokon – kiderült, meddig tartanak még a munkálatok
Az építési és közlekedési miniszter még januárban jelentette be, hogy a MÁV-Volán csoport összes mosdóját egytől egyig felújítják a 10 pontos vállalásainak részeként.
Lázár János azt is elárulta, hogy mintegy 1200 mosdó tartozik a csoporthoz, több száz pedig már felújításra szorul.
Elmondta, hogy a korábbi években háromszáz darab mellékhelyiség már fel lett újítva, azonban mindegyik vasútállomáson található mosdót, illetve a buszpályaudvarokon lévő több mint kétszáz darab WC-t is rendbe teszik.
A miniszter arról is beszélt, hogy a mosdók körüli munkálatok 6,5 milliárd forintba kerülnek: ezt az összeget belső forrásból teremtették elő.
A 10 pontos vállalásoknak külön honlapot is csináltak:
ott az szerepel, hogy idén december 31-ig 946 darab vasúti és 256 darab buszpályaudvaron és állomáson található mosdót, WC-t újítanak fel.
A felújítást követően a Mol-benzinkutak rendszeréhez hasonló üzemeltetést vezetnek be a nagy pályaudvaroknál, a kisebb állomásokon pedig élő munkaerőt használnak majd.
Minden állomáson a mosdók használatáért fizetni kell: készpénzes és elektronikus fizetési lehetőség is lesz, a csoport utasainak azonban az ingyenes használatot biztosítják a MÁV+ alkalmazással vagy az érvényes menetjegy, illetve bérlet beolvasásával.
Idén már nem lesz felújítva az összes mosdó
Hegyi Zsolt, a MÁV-Volán csoport vezérigazgatója május végén egy rádióinterjúban számolt be arról, hogy körülbelül 20 helyszínen készültek el a mosdófelújításokkal, de nem részletezte, hogy az év végéig megújulhat-e az összes.
Inkább azt emelte ki, hogy a MÁV-Volán csoport utasai ingyen használhatják a mellékhelyiségeket, illetve azt nevezte fontosnak, hogy az elkövetkező évekre is megőrizzék a felújított mosdók állapotát.
Lázár János pár napja az Országgyűlés gazdasági bizottságának beszámolt az év eleji 10 pontos vállalásairól is. Az éves meghallgatáson többek között részletezte, hol tart jelenleg a MÁV-hoz, illetve a Volánbuszhoz tartozó mosdók felújítása.
Ismét elmondta, hogy amikor bejelentette a csoport mosdóinak rendebtételét, sokan kinevették, azért mert „budik takarításával foglalkozik a miniszter.” „Muszáj vagyok, mert ha más nem csinálja, akkor nekem kell” – tette hozzá
A miniszter a bizottságnak úgy fogalmazott, hogy a MÁV-Volán csoport 440 helyszínén összesen 1042 mosdót üzemeltett. Hozzátette, hogy a felújítási munkálatok jelenleg is zajlanak:
eddig összesen 146 helyszínen 369 mosdót tudtak felújítani.
Azt is mondta, hogy a már felújított helyszíneken az utasforgalom 80 százalékát szolgálják ki.
Tehát a beszámolóból az derült ki, hogy a 2025-ös évben nem lesz felújítva az összes mosdó az állomásokon, illetve a felújítandó helyiségek számában is eltérések mutatkoznak.
A MÁV szerint még hónapokat kell várni
Lapunk megkereste az építési és közlekedési minisztériumot, választ azonban a MÁV-tól kaptunk a felújításokkal kapcsolatban.
A csoport közlése szerint nincs ellentmondás a mosdók számában: a csoporthoz összesen 1200 mosdó tartozik, egy-egy állomáson pedig több illemhely is lehet, illetve ebben a számban az utasforgalmi és a szolgálati mellékhelyiségek egyaránt benne vannak.
Azt is közölték, hogy a 10 vállalás keretében megfogalmazott mosdófelújítási program célja az, hogy mind az utasoknak, mind a kollégáiknak jobb körülményeket biztosítsanak.
Hozzátették, hogy a helyszíni felmérések alapján ebből 1042 mosdó kisebb vagy teljes mértékű felújítása vált szükségessé.
„Az 1200 tehát a teljes, az 1042 pedig a felújítandó mosdók száma” – magyarázta az állami cég.
Azt is közölte, hogy „a program időarányosan megfelelő ütemben halad előre”, az utasok közel háromnegyede már felújított mosdót vehet igénybe utazása során,
jövő tavaszra pedig mindegyik projekthelyszínen megvalósul a felújítás.