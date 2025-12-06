Deviza
művészeti aukció
BÁV ART
gyémánt
aukciós
ékszer

Rekord a BÁV ART aukción – 150 millióért kelt el egy gyémánt fülbevaló

A BÁV ART karácsonyi Művészeti Aukciójának első napján 150 millió forintért kelt egy briliáns fülbevalópár. A sárga színű rozetta csiszolású gyémánt ékszer ára új magyar aukciós rekordot állított be.
Jankó Judit
2025.12.06, 08:47
Frissítve: 2025.12.06, 08:47

A BÁV ART 86. Művészeti Aukcióján a MOM Kulturális Központban, új magyar aukciós ékszerrekord született. A 110 millió forintos kikiáltási árról induló, GIA tanúsítvánnyal rendelkező összesen 20,6 karátnyi sárga gyémántot tartalmazó ékszer 110 millió forintos kezdő árát a licitálók 150 millió forintig tornázták fel.

gyémánt
 A 20,6 karátnyi sárga gyémántot tartalmazó ékszer 110 millió forintos kezdő árát a licitálók 150 millió forintig tornázták fel /Fotó: Báv Art aukciósház

Az eddigi legmagasabb értéket képviselő színes kővel rendelkező ékszer befektetési potenciáljával is kiemelkedett a mezőnyből. „Óriási öröm számunkra, hogy ez a különleges ékszer Magyarországon talált gazdára. Az árverés élénk érdeklődése és a nemzetközi licitek is azt mutatják, hogy a magyar aukciós piac egyre inkább felzárkózik a nemzetközi színtérhez” – mondta Fertőszögi Péter, a BÁV ART művészeti igazgatója. A tanúsítvánnyal rendelkező, nemzetközi minőségű ékszerek stabil értéktartást és hosszú távú értéknövekedési lehetőséget biztosítanak a tudatos vásárlók és gyűjtők számára.

A színes gyémántok közt különösen nagy értéket képviselnek a vörös kövek, de a szép természetes sárga szín, olyan, amilyet most a BÁV Aukcióján értékesítettek, szintén értéknövelő tényező. Mindez természetesen a nem mestreségesen színezett kövekre vonatkozik. A csiszolás is nagyon fontos, mert a csiszolással érik el, hogy a kő a legerősebben törje a fényt. A fénytörés a gyémánt ékszerek legfontosabb értéknövelő tényezője, a természetes kövek jól megcsiszolva mesterséges fényben is olyan csillogóak, hogy a laikusok számára is látható az eredetiségük. A csiszolás módját pedig úgy választja ki a csiszoló, hogy anélkül tudja kiszedni a kőből a zárványokat, hogy a kő méretét jelentősen csökkentené. A brilliáns csiszolás a legkedveltebb csiszolási forma, de négyzetes vagy téglalap alakú köveknél a radiant csiszolást is előszeretettel használják, amivel ennek a fülbevalópárnak a köveit is megmunkálták. 

A négyzetes vagy téglalap alakú köveknél a radiant csiszolást is előszeretettel használják, amivel ennek a fülbevalópárnak a köveit is megmunkálták / Fotó: Báv Art aukciósház

A radiant csiszolás (angolul radiant cut) egy drágakő-, főként gyémántcsiszolási forma, amely a smaragd (emerald) csiszolás téglalap/négyzet alakját ötvözi a briliáns csiszolás erős csillogásával. Fő jellemzői a téglalap vagy négyzet alakú forma, levágott sarkokkal és a 70 körüli fazetta, amiért nagyon intenzív a szikrázása (tűz és fényvisszaverés). Jól „eltakarja” a zárványokat, több fényt ver vissza, mint az emerald cut csiszolás, valamint modern, elegáns hatást kelt.Leggyakrabban nagy követ tartalmazó jegygyűrűk központi gyémántjánál használják, de más drágaköveknél is előfordul, mint ennél a fülbevaló párnál.

A NASA 50. jubileumára készült Omega Moonwatch Speedmaster / Fotó: Báv Art aukciósház

Az ékszerek és órák között is kiemelkedő tétel volt a NASA 50. jubileumára készült Omega Moonwatch Speedmaster, a Corum Golden Bridge 50th Anniversary és az IWC Schaffhausen Portugieser modelljei, valamint egy Gucci gyűrű. Gazdára talált továbbá egy rózsaszín briliáns nyakék, egy 6,18 karátos briliáns tenisz karkötő, illetve a Schoeffel Caleidoscope ékszergarnitúra tahiti és déltengeri tenyésztett gyöngyökből. A legtöbb tétel a becsértéket meghaladó áron kelt el.

