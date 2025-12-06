Összeomlott a Tesla, Musk végignézi, ahogy elég a vagyona: közben a Mol új olajmezőt talált Magyarországon – a legolvasottabb tőzsdei hírek márciusában

Márciusban olvasóink valósággal rávetették magukat a Tesláról írt cikkünkre, amely az e-autógyártó részvényárfolyamának összeomlásáról szólt. Több mint 15 százalékot esett ugyanis március 10-én az elektromos autókat gyártó amerikai vállalat részvényeinek árfolyama a New York-i értéktőzsdén, a részvények összértéke pedig a felére csökkent 2024. decemberétől valamivel több mint 2 hónap alatt.

Sokan kattintottak a Tesla vesszőfutására /Fotó: NurPhoto via AFP

Összeomlott a Tesla árfolyama

A cég részvényeit 2024 utolsó két hónapjában felhúzta Donald Trump elnökké választása, akinek Elon Musk, a Tesla tulajdonosa közeli szövetségese volt. Sok demokratapárti szavazó, illetve európai liberálist ez feldühítette, és csak azért sem akartak vásárolni az autóiból.

A Tesla részvényeinek árfolyamcsökkenése ugyanakkor az eladások visszaesésével is indokolható volt. A kínai személyautó szövetség (CPCA) adatai szerint a Tesla Kínában februárban 30 688 autót adott el, 49 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában, miközben az ázsiai országban 82 százalékkal nőtt az elektromos és hibrid gépkocsik eladása.

Megindult az euró erősödése, maga után húzva a forintot is

Szintén sokan olvasták az euró erősödéséről szóló írást is. Trendfordulót szimatoltak márciusban a profi ügyletkötők, ezt jelezte az opciós hangulat felforrósodása is, amely öt éve nem volt olyan optimista az euróra. Az amerikai Depository Trust & Clearing Corporation elszámolóház adatai azt mutatják, hogy a héten háromból két opció erősebb eurót célzott meg. Az euró erősödése pedig a forintnak is jót tett.

A közös valuta szerdán 1,07 dollár fölé emelkedett, és 2022 vége óta a legnagyobb háromnapos nyereségre készül, miután Németország bejelentette, hogy a tervek szerint több százmilliárd eurót szabadít fel védelmi és infrastrukturális kiadásokra.

Nos, a trend azóta is folytatódott, mostanában 1,16 dollár körül adják-veszik az eurót, s a forint izmosodása sem szakadt meg.

Támad a BYD

A Tesla mellett a BYD is közérdeklődésre tartott számot. Megduplázza idén, azaz 800 000 autóra növeli Kínán kívüli eladásait a BYD, és az autók helyi összeszerelésével igyekszik leküzdeni a vámokat – közölte márciusban a kínai céget követő elemzőknek tartott fórumon Vang Csuan-fu cégelnök.