Az egész ország figyeli: Orbán Viktor valami különlegesre készül órákon belül – bejelenések jöhetnek Mikulásra?

Szombaton dél körül a tervek szerint Orbán Viktor beszédet tart Kecskeméten. Az eseményről a Világgazdaság élőben tudósít majd, ebben a cikkben most azt mutatjuk be, mire lehet számítani.

Orbán Viktor Kecskeméten tehet bejelentéseket Mikulásra / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy

a győri

és nyíregyházi rendezvény után

ma Kecskeméten folytatódik a digitális polgári körök országjárása.

A program délelőtt veszi kezdetét. A mostani állomás csúcspontja az lesz, amikor Csiszár Jenő kérdezi majd a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor várja a nézők kérdéseit, a legjobbakat pedig élőben fogjak feltenni. Csiszár Jenő 1997-ig vezette az Apukám világa című, fiatalokkal foglalkozó betelefonálós rádióműsort a Juventus, majd a Petőfi rádióban. Az egykori rádiós jelenleg Milánóban él, ahol diplomáciai szolgálatot teljesít,27 év után tér vissza újra műsorvezetőként.

De Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója is beszédet mond. Orbán Viktor a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat.

Orbán Viktor Kecskeméten tehet bejelentéseket Mikulásra

Néhány óra múlva – a rendezvény 11 órakor kezdődik – Kecskeméten folytatódik tehát a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.

Ugyan a kecskeméti rendezvény elsőre kampányprogramnak tűnhet, bőven benne van a pakliban, hogy

fontos vállalások hangozhatnak el a következőkormányzati ciklusra vonatkozóan.

Már csak azért is, mert a múlt héten Nyíregyházán Orbán Viktor kifejezetten húsbavágó gazdasági kérdéseket hozott szóba és részletes beszámolót adott az akkor frissen lezárult moszkvai tárgyalásairól. Elmondta például, hogy

Magyarország Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudja tartani, miután megállapodás született az oroszokkal arról, hogy "akármi is történik Oroszországban", idén télen és a következő évben is megérkezik az a mennyiségű gáz és olaj, amire Magyarország leszerződött. Ismertette, hogy az orosz elnökkel folytatott tárgyalásai során törekedett arra, hogy teret nyisson az elmúlt 15 évben megerősödött magyar vállalatok előtt. "Két-három komoly üzlet előtt kinyitottuk az ajtót, aztán majd a Mol-osok, meg a többiek mit tárgyalnak, az már egy üzleti kérdés, az nem a magyar kormány dolga". A kormányfő a Tisza Pártnak tulajdonított, kiszivárgott gazdasági tervről azt mondta, azokat ismerte, mert "az nem más, mint az elmúlt 10 évben Brüsszelben megírt és Magyarországgal szemben támasztott követelmények, amelyeknek én nem tettem eleget és nem is fogok eleget tenni, ha a fejük tetejére állnak, akkor sem, mert az nem jó a magyaroknak". Arról is beszélt, hogy a következő tíz évben a kormánydöntések értelmében 670 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe.

Kecskeméten biztosan szóba fog kerülni az érintett régió fejlesztése: utak, gyárak, szolgáltatások. Bizonyosan szóba fog kerülni az Tisza-terv, hogy ennek végrehajtása mit okozna a magyar gazdaságban. De szinte borítékolható az is, hogy Ukrajna finanszírozása is kulcstéma lesz, pláne a legfrissebb fejlemények tükrében.