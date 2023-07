A végéhez ért az M6-os autópálya építése, a sztráda már a horvát határig ér – ez derül ki a Főmterv Zrt. közléséből. Arról nincs szó, hogy ezzel befejeződött volna a beruházás, de az mindenképpen jó hír, hogy az új pályaszakasz magyar oldalon elérte a teljes hosszát.

Az M6-os autópálya immár a horvát határig ér. Fotó: Facebook / Főmterv

A Főmterv úgy kapcsolódik az autópálya-építéshez, hogy ő készítette el – az Unitef-83 Zrt.-vel közös konzorciumban – az engedélyezési és kiviteli terveket 400 millió forintért. A társaság most arról is beszámolt, hogy miközben tehát Magyarországon elkészült az M6-os útpályája, a horvát oldalon A5 néven folytatódó sztráda továbbra is csak Pélmonostorig épült meg,

innen pedig mintegy 4,5 kilométeres szakasz hiányzik a magyar határig.

A Főmterv megjegyezte: remélik, hogy hamar elkészülnek ezzel odaát. Ennek kapcsán friss fejlemény, hogy Horvátország kiírta a magyar határ és Eszék közötti hiányzó szakaszra a közbeszerzést. Az előzetes becslések szerint 2025-től Budapesttől egészen a bosnyák határig végig autópályán lehet majd közlekedni.

Mit kell tudni az M6-os autópálya építéséről?

Tulajdonképpen az M6-os meghosszabbításáról van szó a horvát határig a Bóly–Ivándárda közötti útépítéssel. Ez körülbelül 20 kilométert jelent:

egybefüggő,

új nyomvonalú,

fizikai elválasztással rendelkező,

2 × 2 sávos kialakítású

sztráda készül. A nyomvonal döntően észak–déli irányú, a határig mezőgazdasági területeken vezet. A tervezett koronaszélesség 26,6 méter, 3,6 méter széles elválasztó sávval. Ez megegyezik a Budapesttől az M6–M60-as elválási csomópontig már megépült szakasz kialakításával. De a tervező konzorciumnak egy külön szintű csomópontot (Villány forgalmi csomópont), egy tengelysúlymérő állomást (ivándárdai tengelyterhelés és össztömegmérő valamint komplex hatósági ellenőrző állomás), egy völgyhidat (Szilvás-patak felett), két keresztező országos és egy keresztező önkormányzati utat, valamint egy vadátjárót is meg kellett terveznie.

Mennyibe kerül az M6-os autópálya építése?

A Magyar Építők május végén írt arról, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium megrendelésében megvalósuló autópálya generálkivitelezője a Strabag Építő Kft. és Duna Aszfalt Zrt. konzorciuma.

A cégek nettó 88,6 milliárd forintért szerződtek le.

A műszaki készültség tavasz végére elérte a 75 százalékot, nyáron a tervek szerint már a kopóréteg kiépítése zajlik. Ezt a feladatot még 2023-ban a tervek szerint be is fejezik minden más munkafolyamattal együtt. Így az idén várhatóan megépítik a még hiányzó pályaszerkezeti részeket, elvégzik a forgalomtechnikai munkákat, illetve az olyan zárófeladatokra is sor kerül, mint a tereprendezés, a füvesítés, a növénytelepítés, illetve a vadvédő kerítés kialakítása.