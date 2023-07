A Groupama Biztosító statisztikáiból is egyértelmű, hogy az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek egyre nagyobb károkat okoznak. Az azonnali óvintézkedések mellett ezért az is fontos, hogy ingatlanunk rendszeres karbantartásával is felkészüljünk a viharkárok, kivédésére. Nézzük át és tisztítsuk meg rendszeresen az ereszcsatornákat, rögzítsük a tetőn a lazábban illeszkedő cserepeket, vágjuk le a kertben vagy a ház előtt lévő fákról a meggyengült, elszáradt ágakat