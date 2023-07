„Hiszek abban, hogy a zöldközbeszerzések lefolytatásával járó szakmai kihívások, a jól alkalmazható gyakorlati megoldások ismeretének hiánya nem jelenthet akadályt a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő közbeszerzések elterjedésében” – közölte a Világgazdasággal Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke. Mint mondta, az is fontos, hogy a fenntarthatósági célok megvalósítását nem kötelezettségek előírásával, hanem a piac résztvevőit ösztönözve kell elérnünk. E célból született meg a kézikönyv is, amely a már megvalósult hazai jó példákat is be kívánja mutatni.

A hatóság szervezésében vagy közreműködésével megvalósuló szakmai konferenciák is rendszeresen a középpontba helyezik a zöldismeretek bővítését. Fotó: Karnok Csaba / Mediaworks

A Közbeszerzési Hatóság 2018-ban a fenntartható közbeszerzések éve programja keretében helyezte először fókuszba a környezetvédelmi, szociális és innovatív szempontok alkalmazását. A hatóság ugyanebben az évben hirdette meg először pályázatát a Közbeszerzési Kiválósági Díjra és a Közbeszerzési Nívódíjra, amelyek odaítélésekor minden évben nagy hangsúlyt kap a fenntarthatósági szempontok terjesztése és a fenntartható jó közbeszerzési gyakorlatok népszerűsítése.

Az elnök jelezte: a hatóság a jogalkalmazást támogató oktató tevékenysége keretében is fontosnak tartja a közbeszerzésben résztvevők naprakész tájékoztatását a fenntartható közbeszerzésekre vonatkozó aktuális ismeretekről. Az intézmény szervezésében vagy közreműködésével megvalósuló szakmai konferenciák is rendszeresen a középpontba helyezik a zöldismeretek bővítését.

Közbeszerzési Zöld Kódex

Kovács László tájékoztatása szerint, a Közbeszerzési Hatóság 2021 áprilisában indította el a Fenntartható Magyarországért Programot, ennek keretében kezdeményezte a Fenntarthatósági munkacsoport megalakítását, amelynek munkájában részt vesznek a legnagyobb hazai ajánlatkérők, valamint a hatósággal fenntarthatósági témában együttműködő szervezetek delegáltjai.

2021. szeptember 1-jén hatályba lépett a Közbeszerzési Hatóság által kiadott közbeszerzési Zöld Kódex, amelyet önkéntes alapon bármely ajánlatkérő kompetenciacentrumként alkalmazhat. A kódex a gyakorlati alkalmazásba közvetlenül átültethető zöldközbeszerzési megoldások kidolgozásával és a fenntarthatóságot biztosító eszköztár létrehozásával segíti a zöldátmenetet.

A jó gyakorlati példákat be kell mutatni

Kovács László rámutatott arra is, hogy 2022 végén a hatóság önként vállalt fenntarthatósági tevékenységét megerősítette az, hogy a kabinet kormányhatározattal elfogadta Magyarországnak a 2022–2027 közötti időszakra szóló zöldközbeszerzési stratégiáját. A dokumentum egyrészt egységes keretbe foglalja a zöldközbeszerzéssel kapcsolatos ágazati intézkedéseket, másrészt megteremti annak feltételeit, hogy mind a hazai ajánlatkérői, mind pedig az ajánlattevői oldal felkészülten fogadhassa a zöldközbeszerzés szélesebb körű alkalmazásának esetleges kötelezettségét.

A stratégia szerint a Közbeszerzési Hatóság a környezetvédelmi szempontokat tartalmazó közbeszerzések népszerűsítésére irányuló tevékenységét zöldközbeszerzési kompetenciacentrumként látja el, és a gyakorlati alkalmazásba közvetlenül átültethető zöldközbeszerzési megoldások kidolgozásával segíti a fenntarthatósági átmenetet. A stratégiában foglalt feladatok előkészítését és kidolgozását a hatóság haladéktalanul megkezdte, és kész a széles körű szakmai egyeztetések lefolytatására.

A mostani kiadvány nemcsak az eredményes zöldközbeszerzésekhez elengedhetetlen elméleti ismereteket osztja meg, hanem a már megvalósult jó hazai gyakorlati példák bemutatásával is bizonyítja, hogy Magyarországon is sikerrel folytathatók le a zöldközbeszerzések

– mondta Kovács László, a hatóság elnöke.