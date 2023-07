Július első felében megkezdődött a dinnye betakarítása, a gyümölcs idén is kiváló minőségű. A hazai termék fogyasztásával a magyar családok megélhetését és a magyar gazdaságot támogatjuk – jelentette ki Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető emlékeztetett, hazánkban az előzetes becslések szerint idén körülbelül 125 ezer tonna görögdinnye és csaknem 10 ezer tonna sárgadinnye termésre számíthatunk. Hozzátette, idén 1087 termelő 2821 hektáron termeszt görögdinnyét, ez 14 százalékkal több, mint az elmúlt évben. Sárgadinnye vonatkozásában 252-en termesztenek 451 hektáron, ez 29 százalékkal nagyobb termőterület, mint tavaly.

Nagy István kiemelte, idén nem sújtotta fagy a termést, így kiváló a minősége. A mennyisége pedig elegendő ahhoz, hogy az áruházláncok ellátottsága biztosítva legyen, vagyis idén is döntő részben magyar dinnyét vásárolhatunk az üzletekben, és nem kell áruhiánytól tartani. Ha tudatos vásárlók akarunk lenni, fogyasszunk és vásároljunk hazai szezonális gyümölcsöket, mert az a termőföldtől az asztalig ellenőrzött és biztonságos termék. A hazai termékek választásával nemcsak a magyar gazdák és családok megélhetését, hanem az egész nemzetgazdaságot is támogatjuk – fűzte hozzá a miniszter.

A miniszter kitért arra is, a klímaváltozás miatt egészen szeptemberig élvezhetjük a magyar dinnyét, a Lőrinc-napi szezonzárás ugyanis már a múlté. A dinnye nemcsak finom, hanem egészséges is. Beltartalmi értéke kiváló, alacsony a kalória- és zsírtartalma, vitaminokkal és ásványi anyagokkal van tele. A sárga- és görögdinnye többek között A-, C-, B6- és E-vitamint, illetve vasat és foszfort tartalmaz. Víztartalma pedig kiválóan hidratál, ami szervezetünk számára is kimondottan előnyös a nagy melegben. Antioxidáns-tartalma hozzájárul a szív egészségéhez – részletezte a miniszter.