A gigakaszinó után a gigakertészet is elúszhat Bezenyénél: csődben a német befektető

Háromezer munkahelyet ígért a német Fakt AG egy egymilliárd euró értékű hatalmas projektben, a Lajtánia terv azonban veszélybe került, mert a vállalat csődvédelmi eljárás alá került – írta a kisalfold.hu.

Komolynak tűnt: Nagy István agrárminiszter és Hubert Schulte-Kemper, a Fakt AG elnök-vezérigazgatója az óriásberuházás bejelentésekor a tervekkel. Fotó: Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Ha a tervől nem lesz semmi, már a második hatalmas elképzelés fuccsol be az Ausztriához és Szlovákiához is közeli, Bezenye és Hegyeshalom határában fekvő mintegy 330 hektáros területen. A hármas határ közelébe tervezték az Eurovegas nevű kaszinóvárost is, ez azonban meghiúsult.

A lap megkérdezte az agrárminisztériumot, mi lesz a terület sorsa, és azt a választ kapta: a tárca sajnálattal értesült a csődvédelmi eljárásról a Fakt Ag ellen, hiszen a cég komoly agrárberuházásra készült.

A fejlesztési terület rendkívül jó adottságokkal rendelkezik, így bízunk benne, hogy a vállalatot érintő jogi eljárások mihamarabb lezárulnak, és ez lehetőséget ad a terület mielőbbi hasznosítására

– írták.

A tervek szerint, amelyekről korábban a Világgazdaság is beszámolt, Közép-Európában egyedülálló központot hoztak volna létre, mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, übegházakkal, feldolgozókkal, hűtőraktárakkal és logisztikai épületekkel. Energiaközpontot és szennyvíztisztítót, Bezenye nyugati oldalán haltenyészetet is terveztek, és épülhetett volna egy modern lakóövezet is, több mint ezer lakóházzal, két szállodával és konferenciaközponttal. Felmerült az is, hogy tehervasút-állomást is kialakítanak.

A települések első körben a telekadóból jutottak volna plusz bevételhez. A Fakt az első félévben a telekadó teljes összegét be is fizette, utána azonban már részletfizetést kértek, de nem teljesíették– mondta a lapnak Szőke László hegyeshalmi polgármester.