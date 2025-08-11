Íme a csongrádi település, ahol kapkodnak az építési telkekért

Korábban soha nem látott magasságba lőttek ki a deszki telekárak, mégis vitték, mint a cukrot. A szőlőskerti, közművesített építési telkek mindegyike fél éven belül elkelt – tudta meg a Delmagyar.

Deszk felsorakozott Szeged mellé, kapkodnak az építési telkekért / Fotó: Karnok Csaba

Az utolsó két eladott porta ára még Király László polgármestert is meglepte, ugyanis a vármegyében már csak Szegeden magasabbak a négyzetméterárak.

Az új lakóterület régen szőlősdomb volt, ma pedig Deszk legmagasabb pontja. A terület több mint 15 éve került egy kisteleki befektető tulajdonába, aki körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdte el a közművesítést és az utak kiépítését.

Összesen 93 építési telket alakított ki, amelyek mindössze fél év alatt elkeltek. A deszki lakosságszám hivatalosan 4185, de az új beköltözőkkel a polgármester szerint már 4300-an lakják. Ha pedig teljesen benépesül a Szőlőskert lakóterület, 4400 fölé emelkedhet a lakosok száma.

„Az elején 14 ezres négyzetméteráron árulta a telkeket, az utolsó két telek viszont 29 ezer forintos négyzetméteráron kelt el. Tehát ezer négyzetméter építési telek 29 millió forintért. Deszken erre még soha nem volt precedens. Jó pár éve mondjuk már, hogy az ingatlanpiac tekintetében Szeged után Deszk a legdrágább település a megyében” – mondta el Király László polgármester.

Az építési telkek mérete 827–1275 négyzetméter, a portákat főként kisgyermekes családok vásárolták meg.