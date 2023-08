Önkormányzati beruházásokkal, kormányzati és uniós támogatással zajlott jelentős csatornahálózat fejlesztés Heves vármegyében is. Összesen 99 helyen létesült új bekötés, A Heves Megyei Vízmű Zrt. ellátási területén ebből kilenc településen épült teljesen új rendszer. Detken, Ludason, Kerekharaszton, Tarnamérán, Nagyfügeden, Boconádon, Mezőtárkányban, Egerlövőn és Nagyúton az új hálózat új díjszabást is hozott magával, utóbbi település kivételével – számolt be róla a Heol.

Sok helyen új szennyvízhálózat létesült, máshol a meglévőt újították fel, hogy ráköthessenek további háztartásokat.

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A díjszabás, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal állapított meg, a négyszeres energiaár-növekmény következtében magasabb lett a három-négy évvel ezelőtti tarifáknál.

Mindez most azért kellemetlen az említett településeknek, mert a vízmű csak utólag tudja számlázni a beruházás vége óta felhasznált mennyiségeket, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy-másfél, de van, ahol két év visszamenőleges csatornadíját kapja kézhez a felhasználó – írja a lap cikke.

A képet tovább árnyalja, hogy hazánkban a legnagyobb áramfogyasztó a vízműszektor. Ezt a szektort sújtja leginkább a többszörösére megnőtt áramdíj.

A vízdíjak és a csatornadíjak között is nagy szórás mutatkozik, a legolcsóbb településen 99, a legdrágábbon pedig 680 forint egy köbméter ivóvíz, a szennyvízdíjak és az alapdíjak is hasonló arányban, sávban szóródnak, a csatornadíjat pedig az elhasznált vízmennyiség után állapítják meg. Ehhez jön hozzá, hogy ahol a meglévő szernnyvízhálózatra kötötték rá a háztartásokat, ott az új létesítéstől jelentősen eltérő tarifákat alkalmaznak.

A helyi vízmű 12, illetve 24 havi részletfizetést ajánlott azoknak, akik az utólag számlázott szennyvízdíjakat nem tudják egyben kifizetni.